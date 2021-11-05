Сенсация на чемпионате мира по боксу: 19-летний украинец пробился в финал первенства

Украинец Юрий Захареев вышел в финал ЧМ-2021 по боксу / Фото: Федерация бокса Украины

В четверг, 4 ноября, в Белграде прошли полуфинальные поединки чемпионата мира-2021 среди мужчин. 19-летний украинский боксер Юрий Захареев одержал яркую победу над своим соперником – Сарханом Алиевым из Азербайджана.

Читайте также: У Фьюри придумали, как избавиться от Усика. Они подготовят Джошуа

Реклама

Начало поединка заставило поволноваться, ведь первый раунд судьи отдали сопернику Юрия. Но затем украинский боец сумел переломить ход поединка и уже не оставил шансов оппоненту.

В итоге судьи единогласно определили Захареева в победители со счетом 30-27, 30-27, 29-28, 29-28 и 29-28.

Чемпионат мира по боксу 2021

Реклама

Белград (Сербия), 27.10–06.11.2021

Весовая категория до 71 кг

Реклама

Украинец Юрий Захареев в финале мирового первенства!

Его соперником в битве за золото 6 ноября будет представитель России Вадим Мусаев, который в своем полуфинале победил албанца Албана Бекири.

Смотрите полный бой Юрий Захареев (Украина) – Сархан Алиев (Азербайджан)