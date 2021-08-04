Сенсаційний провал українки в Токіо! У чемпіонки Європи здали нерви

У попередній кваліфікації в стрибках у воду з 10-метрової вишки серед жінок молодій спортсменці з Луганська Лискун не вистачило досвіду і витримки

Софія Лискун провалила виступ в Токіо / Фото: Reuters

Поки що не дуже вдало складається Олімпіада-2020 в Токіо для українських стрибунів у воду. Після високого шостого місця в синхроні з 10-метрової вишки Середи і Сербіна ніхто не може дістатися хоча б до фіналу. Провалилася і чемпіонка Європи Софія Лискун.

Читайте також: Українець приніс Росії медаль Олімпіади-2020 – на батьківщині його називали зрадником

У попередній кваліфікація в стрибках у воду з 10-метрової вишки серед жінок спортсменки виконали по 5 стрибків різної складності, після чого до півфіналу вийшли 18 найкращих.

Українка Лискун сильно нервувала при підготовці до стрибків в Токіо-2020. Навіть один раз зійшла зі стійки на руках.

Реклама

В результаті 19-річна Софія, яка є дворазовою чемпіонкою Європи, допустила кілька серйозних помилок і зайняла передостаннє 29-те місце в кваліфікації, набравши 216,55 бала. Перемогла китаянка Чень Юйси – 390,70.

Стрибки у воду. Жінки

Вишка, 10 м. Кваліфікація

1. Чень Юйси (Китай) – 390,70

2. Цюань Хунчань (Китай) – 364,45

3. Ділейні Шнелль (США) – 360,75

... 29. Софія Лискун (Україна) – 216,55

Залишається сподіватися на 15-річного Олексія Середу, який виступить в сольних стрибках з 10-метрової вишки 6 серпня.

Олексій Середа планує пробитися до фіналу ОІ-2020 / Фото: Прес-служба Федерації стрибків у воду

Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.