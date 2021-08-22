Сенатора Філіппін побили в Лас-Вегасі. Раніше він був чемпіоном

Угас перебоксував легендарного чемпіона / Фото: Getty Images

У Лас-Вегасі завершився боксерський вечір, де головною родзинкою був вихід в ринг легендарного Менні Пакьяо.

Після дворічної перерви сенатор Філіппін вийшов на чемпіонський бій за версією WBA в напівсередній вазі. Його суперником був кубинський боксер Йорденіс Угас.

Угас діяв в рингу дуже акуратно і зібрано. Він добре працював джебом і контратакував. Викидав менше ударів, але був дуже точний. Пакьяо був набагато повільніше, ніж раніше і вже не настільки вибуховий.

У підсумку поєдинок тривав усі 12 раундів. І всі судді віддали перемогу Угасу з невеликою перевагою – 115-113, 116-112 і 116-112.

Для 42-річного Пакьяо – це восьмая поразки в кар'єрі. У нього ще є 62 перемоги і 2 нічиї.

Бронзовий призер Пекіона-2008 35-річний Йорденіс Угас виграв 24-й бій на профі-рингу при 4 поразках.

Нагадаємо, що Пакьяо повинен був боксувати проти Ерола Спенса за титули чемпіона WBA і IBF в напівсередній вазі, але бій зірвався через травму Спенса.

У січні 2021-го Пакьяо позбавили титулу за тривалий простій. Менні отримав звання "чемпіон у відпустці" і право боксувати за титул в першому ж поєдинку після повернення.