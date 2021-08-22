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Сенатора Филиппин побили в Лас-Вегасе. Раньше он был чемпионом

Любомир Луканюк
22 августа, 08:38
Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо не смог завоевать титул по версии WBA в полусреднем весе. Он проиграл по очкам Йорденису Угасу

Угас перебоксировал легендарного чемпиона / Фото: Getty Images

В Лас-Вегасе завершился боксерский вечер, где главной изюминкой был выход в ринг легендарного Мэнни Пакьяо.

После двухлетнего перерыва сенатор Филиппин вышел на чемпионский бой по версии WBA в полусреднем весе. Его соперником был кубинский боксер Йорденис Угас.

Угас действовал в ринге очень аккуратно и собранно. Он хорошо работал джебом и контратаковал. Выбрасывал меньше ударов, но был очень точен. Пакьяо был намного медленнее, чем раньше и уже не столь взрывной.

В итоге поединок продлился все 12 раундов. И все судьи отдали победу Угасу с небольшим преимуществом — 115-113, 116-112 и 116-112.

Для 42-летнего Пакьяо – это восьмое поражение в карьере. У него еще есть 62 победы и 2 ничьи.

Бронзовый призер Пекиона-2008 35-летний Йорденис Угас выиграл 24-й бой на профи-ринге при 4 поражениях.

Напомним, что Пакьяо должен был боксировать против Эррола Спенса за титулы чемпиона WBA и IBF в полусреднем весе, но бой сорвался из-за травмы Спенса.

В январе 2021-го Пакьяо лишили титула за длительный простой. Мэнни получил звание "чемпион в отпуске" и право боксировать за титул в первом же поединке после возвращения.

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