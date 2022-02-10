Сім надій на медалі: розклад українців на Олімпіаді у Пекіні 11 лютого

Ще оlна спроба Юлії Джими завоювати медаль у Пекіні / Фото: REUTERS

Наші спортсмени боротимуться за медалі у гірських лижах, лижних перегонах, біатлоні та скелетоні, якщо Владислав Гераскевич проб'ється у четвертий заїзд.

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Розклад українців на Олімпіаді у Пекіні 11 лютого

05:00. Гірські лижі. Жінки, супер-гігант: Анастасія Шепіленко

Жінки, супер-гігант: Анастасія Шепіленко 09:00. Лижні гонки. Чоловіки, гонка на 15 км. класичним стилем: Руслан Перехода, Олексій Квасовський

Чоловіки, гонка на 15 км. класичним стилем: Руслан Перехода, Олексій Квасовський 11:00. Біатлон. Жінки, спринт 7,5 км: Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина

Жінки, спринт 7,5 км: Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина 13:00. Стрибки на лижах з трампліну. Чоловіки, HS 140 м (кваліфікація) Антон Корчук, Віталій Калініченко, Євген Марусяк

Чоловіки, HS 140 м (кваліфікація) Антон Корчук, Віталій Калініченко, Євген Марусяк 13.18. Шорт-трек. Чоловіки, 500 м: Олег Гандей

Чоловіки, 500 м: Олег Гандей 14.20. Скелетон. Чоловіки, 3 заїзд ( фінал о 15:55 ): Владислав Гераскевич

Весь список медальних стартів на Олімпіаді у Пекіні 11 лютого є у нашому окремому матеріалі.

До речі, Росія може втратити нагороди після нового скандалу з допінгом. Що за допінг приймала російська фігуристка Каміла Валієва.