10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 18:30
Челсі --
Палмейрас --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
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Сім надій на медалі: розклад українців на Олімпіаді у Пекіні 11 лютого

Олександр Трикіша
10 лютого, 23:06
У п'ятницю, 11 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні виступатимуть 11 українських спортсменів у п'яти видах спорту. Семеро з них боротимуться за медалі

Ще оlна спроба Юлії Джими завоювати медаль у Пекіні / Фото: REUTERS

Наші спортсмени боротимуться за медалі у гірських лижах, лижних перегонах, біатлоні та скелетоні, якщо Владислав Гераскевич проб'ється у четвертий заїзд.

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Розклад українців на Олімпіаді у Пекіні 11 лютого

  • 05:00. Гірські лижі. Жінки, супер-гігант: Анастасія Шепіленко
  • 09:00. Лижні гонки. Чоловіки, гонка на 15 км. класичним стилем: Руслан Перехода, Олексій Квасовський
  • 11:00. Біатлон. Жінки, спринт 7,5 км: Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина
  • 13:00. Стрибки на лижах з трампліну. Чоловіки, HS 140 м (кваліфікація) Антон Корчук, Віталій Калініченко, Євген Марусяк
  • 13.18. Шорт-трек. Чоловіки, 500 м: Олег Гандей
  • 14.20. Скелетон. Чоловіки, 3 заїзд ( фінал о 15:55 ): Владислав Гераскевич

Весь список медальних стартів на Олімпіаді у Пекіні 11 лютого є у нашому окремому матеріалі.

До речі, Росія може втратити нагороди після нового скандалу з допінгом. Що за допінг приймала російська фігуристка Каміла Валієва.