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Лестер --
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Ювентус --
Сассуоло --
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Полесье --
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Манчестер Юнайтед --
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Эвертон --
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Реал --
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Палмейрас --
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Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
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Бернли --
Ливерпуль --
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Лестер --
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Аталанта --
Ювентус --
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Брайтон --
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ПСЖ --
Реал --
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Спортинг --
Манчестер Сити --
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Интер --
Ливерпуль --
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Бавария --
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Вильярреал --
Ювентус --
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Семь надежд на медали: расписание украинцев на Олимпиаде в Пекине 11 февраля

Александр Трикиша
10 февраля, 23:06
В пятницу, 11 февраля, на Олимпийских играх в Пекине выступят 11 украинских спортсменов в пяти видах спорта. Семеро из них будут бороться за медали

Еще одна попытка Юлии Джимы завоевать медаль в Пекине / Фото: REUTERS

Наши спортсмены будут бороться за медали в горных лыжах, лыжных гонках, биатлоне и скелетоне, если Владислав Гераскевич пробьется в четвертый заезд.

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Расписание украинцев на Олимпиаде в Пекине 11 февраля

  • 05.00. Горные лыжи. Женщины, супер-гигант: Анастасия Шепиленко
  • 09.00. Лыжные гонки. Мужчины, гонка на 15 км классическим стилем: Руслан Перехода, Алексей Квасовский
  • 11.00. Биатлон. Женщины, спринт 7,5 км: Ирина Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина
  • 13.00. Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины, HS 140 м (квалификация) Антон Корчук, Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк
  • 13.18. Шорт-трек. Мужчины, 500 м: Олег Гандей
  • 14.20. Скелетон. Мужчины, 3 заезд (финал в 15:55): Владислав Гераскевич

Весь список медальных стартов на Олимпиаде в Пекине 11 февраля есть в нашем отдельном материале.

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