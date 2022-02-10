Семь надежд на медали: расписание украинцев на Олимпиаде в Пекине 11 февраля

Еще одна попытка Юлии Джимы завоевать медаль в Пекине / Фото: REUTERS

Наши спортсмены будут бороться за медали в горных лыжах, лыжных гонках, биатлоне и скелетоне, если Владислав Гераскевич пробьется в четвертый заезд.

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Расписание украинцев на Олимпиаде в Пекине 11 февраля

05.00. Горные лыжи. Женщины, супер-гигант: Анастасия Шепиленко

Женщины, супер-гигант: Анастасия Шепиленко 09.00. Лыжные гонки. Мужчины, гонка на 15 км классическим стилем: Руслан Перехода, Алексей Квасовский

Мужчины, гонка на 15 км классическим стилем: Руслан Перехода, Алексей Квасовский 11.00. Биатлон. Женщины, спринт 7,5 км: Ирина Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина

Женщины, спринт 7,5 км: Ирина Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина 13.00. Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины, HS 140 м (квалификация) Антон Корчук, Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк

Мужчины, HS 140 м (квалификация) Антон Корчук, Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк 13.18. Шорт-трек. Мужчины, 500 м: Олег Гандей

Мужчины, 500 м: Олег Гандей 14.20. Скелетон. Мужчины, 3 заезд (финал в 15:55): Владислав Гераскевич

Весь список медальных стартов на Олимпиаде в Пекине 11 февраля есть в нашем отдельном материале.

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