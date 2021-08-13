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Металіст 1925 --
14 серпня 17:00
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21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
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Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
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Шахтар --
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Селфі із Зеленським та відпочинок на Мальдівах: що роблять українські атлети після Олімпіади

Андрій Трофімов
13 серпня, 09:27
Чемпіон Олімпійських ігор Жан Беленюк показав свою нагороду президенту країни, Дар'я Білодід підкорює острови, а Романчук і Бех розважаються вдома

Жан з президентом, Даша - на островах

Після Олімпійських ігор – час релаксу. Ми подивилися, що постять в соцмережах українські спортсмени після повернення з Токіо.

Плавець Михайло Романчук, який виграв "срібло" і "бронзу" Олімпіади, в сторіс Instagram показав, як він бігає вночі в саду.

Його дружина Марина Бех поділилася милим відео з гойдалки, яку вони переробили на ліжко.

Бронзова призерка Ігор-2020 в артистичному плаванні Єлизавета Яхно запостила фото з рідними.

Дар'я Білодід після "бронзи" в Японії поїхала відпочивати на Мальдіви.

Жан Беленюк показав свою золоту медаль президенту Володимиру Зеленському.

Ярослава Магучіх вибачилася за фото з Марією Ласіцкене.

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