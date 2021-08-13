Селфі із Зеленським та відпочинок на Мальдівах: що роблять українські атлети після Олімпіади

Жан з президентом, Даша - на островах
Після Олімпійських ігор – час релаксу. Ми подивилися, що постять в соцмережах українські спортсмени після повернення з Токіо.
Плавець Михайло Романчук, який виграв "срібло" і "бронзу" Олімпіади, в сторіс Instagram показав, як він бігає вночі в саду.
Його дружина Марина Бех поділилася милим відео з гойдалки, яку вони переробили на ліжко.
Бронзова призерка Ігор-2020 в артистичному плаванні Єлизавета Яхно запостила фото з рідними.
Дар'я Білодід після "бронзи" в Японії поїхала відпочивати на Мальдіви.
Жан Беленюк показав свою золоту медаль президенту Володимиру Зеленському.
Ярослава Магучіх вибачилася за фото з Марією Ласіцкене.