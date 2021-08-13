13 августа 19:30
Шахтер --
Металлист 1925 --
14 августа 17:00
Верес --
Ворскла --
14 августа 19:30
Заря --
Минай --
14 августа 19:30
Десна --
Днепр-1 --
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Колос --
Рух --
15 августа 19:30
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Александрия --
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Черноморец --
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Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
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Шахтер --
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Главная Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Селфи с Зеленским и отдых на Мальдивах: что делают украинские атлеты после Олимпиады

Андрей Трофимов
13 августа, 09:27
Чемпион Олимпийских игр Жан Беленюк показал свою награду президенту страны, Дарья Белодед покоряет острова, а Романчук и Бех развлекаются дома

Жан с президентом, Даша - на островах

После Олимпийских игр – время релакса. Мы посмотрели, что постят в соцсетях украинские спортсмены после возвращения из Токио.

Пловец Михаил Романчук, который выиграл "серебро" и "бронзу" Игр, в сторис Instagram показал, как он бегает ночью в саду.

Его супруга Марина Бех поделилась милым видео с качели, которую они переделали в кровать.

Бронзовая призерка Игр-2020 в артистическом плавании Елизавета Яхно запостила фото с родными.

Дарья Белодед после "бронзы" в Японии уехала отдыхать на Мальдивы.

Жан Беленюк показал свою золотую медаль президенту Владимиру Зеленскому.

Ярослава Магучих извинилась за фото с Марией Ласицкене.

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