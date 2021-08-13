Селфи с Зеленским и отдых на Мальдивах: что делают украинские атлеты после Олимпиады

Жан с президентом, Даша - на островах

После Олимпийских игр – время релакса. Мы посмотрели, что постят в соцсетях украинские спортсмены после возвращения из Токио.

Пловец Михаил Романчук, который выиграл "серебро" и "бронзу" Игр, в сторис Instagram показал, как он бегает ночью в саду.

Его супруга Марина Бех поделилась милым видео с качели, которую они переделали в кровать.

Бронзовая призерка Игр-2020 в артистическом плавании Елизавета Яхно запостила фото с родными.

Дарья Белодед после "бронзы" в Японии уехала отдыхать на Мальдивы.

Жан Беленюк показал свою золотую медаль президенту Владимиру Зеленскому.

Ярослава Магучих извинилась за фото с Марией Ласицкене.