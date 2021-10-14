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Рух --
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Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
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Минай --
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Динамо --
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Порту --
Мілан --
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Атлетіко --
Ліверпуль --
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"Селезньов – мужик, а не покидьок". Костишин не тримає зла на скандального форварда

Сергій Шаховець
14 жовтня, 17:48
Скандал з відрахуванням Селезньова з Колоса досі викликає багато запитань

Руслан Костишин vc Євген Селезньов / Фото: Колаж: Сьогодні

Екс-наставник Колоса Руслан Костишин згадав про конфлікт з форвардом Євгеном Селезньовим, під час зборів в Туреччині взимку цього року.

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"Я цю історію не хочу виносити. І тоді не виносив. З цією історією, напевно, я зробив краще, що міг міг зробити для Жені, що вона залишилася там в Туреччині. Всі її знають. Футбольні люди знають всю правду. Я стільки мовчав, буде негарно.

Я ставлюся до нього дуже добре, як до звичайного пацану. Так, поведінка як футболіста, поведінка ексцентрична на полі. але по-пацанськи, він мужик, не покидьок. Моє ставлення до нього чисто чоловіче дуже гарне. Не хочу цю історію знову піднімати", – сказав Костишин в ефірі програми Вацко Live.

Селезньов знову не забив за Минай / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

Нагадаємо, що Євгена Селезньова вигнали з Колоса після грубого порушення режиму. Як повідомляли ЗМІ, екс-форвард збірної України напередодні спарингу Колоса, випивав в компанії Андрія Вороніна. При цьому сам Селезньов заперечував факт розпивання алкогольних напоїв.

Євген Селезньов / Фото: Instagram

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Зараз форвард захищає кольори закарпатського Миная і не залишає надій побити бомбардирський рекорд чемпіонату України. На цей момент на його рахунку 116 м'ячів. До рекорду Максима Шацького залишається ще вісім голів. Однак в поточному сезоні Селезньов ще жодного разу не відзначився, хоча провів уже вісім матчів.

Євген Селезньов / Фото: Офіційний сайт ФК "Колос" Ковалівка

Можливість поповнити свій гольовий запас у Селезньова буде в найближчу неділю, коли в матчі 11-го туру УПЛ Минай зустрічатиметься з чернігівської Десною.

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