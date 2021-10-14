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"Селезнев – мужик, а не подонок". Костышин не держит зла на скандального форварда

Сергей Шаховец
14 октября, 17:48
Скандал с отчислением Селезнева из Колоса до сих пор вызывает много вопросов

Руслан Костышин vc Евгений Селезнев / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-наставник Колоса Руслан Костышин вспомнил о конфликте с форвардом Евгением Селезневым, во время сборов в Турции зимой этого года.

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"Я эту историю не хочу выносить. И тогда не выносил. С этой историей, наверное, я сделал лучшее, что мог мог сделать для Жени, что вона осталась там в Турции. Все ее знают. Футбольные люди знают всю правду. Я столько молчал, будет некрасиво.

Я отношусь к нему очень хорошо, как к обычному пацану. Да, поведение как футболиста, поведение эксцентричное на поле. Но по-пацанячему, он мужик, не подонок. Мое отношение к нему чисто мужское очень хорошее. Не хочу эту историю снова поднимать", – сказал Костышин в эфире программы Вацко Live.

Селезнев вновь не забил за Минай / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Напомним, что Евгения Селезнева выгнали из Колоса после грубого нарушения режима. Как сообщали СМИ, экс-форвард сборной Украины накануне спарринга Колоса, выпивал в компании Андрея Воронина. При этом сам Селезнем отрицал факт распития алкогольных напитков.

Евгений Селезнев / Фото: Instagram

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Сейчас форвард защищает цвета закарпатского Миная и не оставляет надежд побить бомбардирский рекорд чемпионата Украины. На данный момент на его счету 116 мячей. До рекорда Максима Шацкого остается еще восемь голов. Однако в текущем сезоне Селезнев еще ни разу не отличился, хотя провел уже восемь матчей.

Евгений Селезнев / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

Возможность пополнить свое голевой запас у Селезнева будет в ближайшее воскресенье, когда в матче 11-го тура УПЛ Минай будет встречаться с черниговской Десной.

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