17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 14:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 17:00
Маріуполь --
Шахтар --
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Верес --
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Динамо --
Олександрія --
19 вересня 17:00
Ворскла --
Минай --
19 вересня 19:30
Зоря --
Чорноморець --
19 вересня 19:30
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Аякс --
Бешикташ --
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Шахтар --
Інтер --
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ПСЖ --
Манчестер Сіті --
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Лейпциг --
Брюгге --
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Порту --
Ліверпуль --
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Мілан --
Атлетіко --
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Спортинг --
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Шериф --
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Аталанта --
Янг Бойз --
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Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
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Барселона --
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Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
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Зальцбург --
Лілль --
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Ювентус --
Челсі --
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Секс-символ ММА показала, як зустріне чоловіка з чемпіонським поясом – і це не борщ з пампушками

Сергій Шаховець
17 вересня, 16:03
Зірка ММА продовжує шокувати своїх підписників новими фото

Пейдж Ванзант і її чоловік / Фото: Instagram

Зірка змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант розмістила новий пост в своєму Twitter. Красуня поділилася своїм фото у відвертому купальнику, в якому вона зустріне свого чоловіка Остіна Вандерфорда, якщо він завоює чемпіонський пояс.

"Як я буду дивитися на Остіна, коли він принесе додому цей пояс", підписала свою фотографію Пейдж Ванзант.

Епатажна спортсменки не вперше ділиться своїми відвертими фото. А зовсім недавно, вона ледь не перегнула палицю: на загальному знімку дівчина і її чоловік сидять на унітазах зі спущеними штанами в двомісному туалеті.

Яскраві фото Пейдж Ванзант:

Пейдж Ванзант / Фото: Instagram

Пейдж Ванзант – одна з найкрасивіших дівчат в MMA / Фото: Instagram

Пейдж Ванзант / Фото: Instagram

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