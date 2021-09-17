17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 14:00
Ингулец --
Колос --
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Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 17:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 19:30
Динамо --
Александрия --
19 сентября 17:00
Ворскла --
Минай --
19 сентября 19:30
Заря --
Черноморец --
19 сентября 19:30
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
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ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
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Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
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Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
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Барселона --
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Вильярреал --
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Севилья --
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Секс-символ ММА показала, как встретит мужа с чемпионским поясом – и это не борщ с пампушками

Сергей Шаховец
17 сентября, 16:03
Звезда ММА продолжает шокировать своих подписчиков новыми фото

Пейдж Ванзант и ее муж / Фото: Instagram

Звезда смешанных единоборств Пейдж Ванзант разместила новый пост в своем Twitter. Красотка поделилась своим фото в откровенном купальнике, в котором она встретит своего мужа Остина Вандерфорда, если он завоюет чемпионский пояс.

"Как я буду смотреть на Остина, когда он принесёт домой этот пояс", подписала свою фотографию Пейдж Ванзант.

Эпатажная спортсменка не впервые делится своими откровенными фото. А совсем недавно, она едва не перегнула палку: на общем снимке девушка и ее супруг сидят на унитазах со спущенными штанами в двуместном туалете.

Яркие фото Пейдж Ванзант:

Пейдж Ванзант / Фото: Instagram

Пейдж Ванзант – одна из самых красивых девушек в MMA / Фото: Instagram

Пейдж Ванзант / Фото: Instagram

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