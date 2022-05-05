5 травня 22:00
Рейнджерс --
Лейпциг --
5 травня 22:00
Айнтрахт --
Вест Хем --
5 травня 22:00
Рома --
Лестер --
5 травня 22:00
Марсель --
Феєнорд --
7 травня 21:45
Ліверпуль --
Тоттенгем --
8 травня 18:30
Манчестер Сіті --
Ньюкасл --
10 травня 22:00
Астон Вілла --
Ліверпуль --
11 травня 22:15
Вулверхемптон --
Манчестер Сіті --
12 травня 21:45
Тоттенгем --
Арсенал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Секретна зброя від Зозулі. Форвард анонсував новий проєкт для ЗСУ

Сергій Шаховець
5 травня, 15:53
Футболіст іспанської Фуенлабради Роман Зозуля активно допомагає українській армії у боротьбі з російськими загарбниками

Роман Зозуля придбав мотоцикли для українських воїнів / Фото: Колаж: Сьогодні

Справжній патріот України Роман Зозуля на своїй сторінці у Facebook повідомив про запуск ще одного проєкту, який пришвидшить перемогу нашої країни.

У планах благодійного фонду Зозулі забезпечити українських воїнів маневреними мотоциклами. Це підвищить мобільність наших захисників та дозволить виконувати завдання непомітно для ворога.

Реклама

Тим більше, застосування мотоциклів досить поширена практика в сучасних арміях. Волонтери вже закупили 10 позашляховиків, які вже прибули до України.

Нагадаємо, на Великодні свята Роман Зозуля відправив в Україну два броньовані автомобілі. Додатковий захист українським воїнам буде не зайвим.

Реклама

/ Фото: Колаж: Сьогодні