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Секретное оружие от Зозули. Форвард анонсировал новый проект для ВСУ

Сергей Шаховец
5 мая, 15:53
Футболист испанской Фуэнлабрады Роман Зозуля активно помогает украинской армии в борьбе с российскими захватчиками

Роман Зозуля приобрел мотоциклы для украинских воинов / Фото: Коллаж: Сегодня

Настоящий патриот Украины Роман Зозуля на своей страницы в Facebook сообщил о запуске еще одного проекта, который ускорит победу нашей страны.

В планах благотворительного фонда Зозули обеспечить украинских воинов маневренными мотоциклами. Это повысит мобильность наших защитников и позволит выполнять задачи незаметно для врага.

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Тем более, применение мотоциклов довольно распространенная практика в современных армиях. Волонтеры уже закупили 10 внедорожников, которые уже прибыли в Украину.

Напомним, на Пасхальные праздники Роман Зозуля отправил в Украину два бронированных автомобиля. Дополнительная защита украинским воинам будет не лишняя.

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Зозуля передал ВСУ два бронеавтомобиля / Фото: Коллаж: Сегодня