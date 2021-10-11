10 жовтня 21:45
Іспанія 1
Франція 2
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
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"Сьогодні ми мріємо лише про одне – повернутися додому": Рінат Ахметов зворушливо звернувся до вболівальників

Андрій Трофімов
11 жовтня, 11:15
Президент донецького клубу підбив підсумки 25-річної роботи в клубі і розповів про плани на майбутнє

Президент ФК Шахтар Рінат Ахметов / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

11 жовтня 1996 року президентом донецького Шахтаря став Рінат Ахметов. У настільки пам'ятну дату Рінат Леонідович звернувся до всіх шанувальників "гірників".

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Шановні вболівальники! Любі друзі!

2021 рік – особливий для мене. Рівно 25 років тому я ухвалив одне з найвідповідальніших і важливих рішень у моєму житті. 25 років тому я став президентом футбольного клубу Шахтар.

Саме тоді, у жовтні 1996-го, я дав обіцянку, що робитиму все можливе, аби Шахтар з кожним роком ставав краще та сильніше, щоб команда вигравала титули й трофеї, здобувала повагу у футбольному світі, аби наші вболівальники пишалися клубом. Усі ці роки ми жили мріями, які ставали цілями. Ми мріяли про золоті медалі чемпіонату – і вигравали їх. Ми мріяли про європейський трофей – і здобули Кубок УЄФА. Ми мріяли про найкрасивіший стадіон – і побудували "Донбас Арену". Ми мріяли чути гімн Ліги чемпіонів – і тепер кожен сезон граємо з найкращими командами Європи.

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Протягом останніх 25 років Шахтар здобув 35 трофеїв. Для мене однаково важливий кожен із 13 чемпіонських титулів, кожен із 12 Кубків України, 9 Суперкубків України і, звичайно ж, Кубок УЄФА. Усі ці трофеї дісталися нам завдяки важкій праці гравців і тренерів, адміністрації та співробітників клубу. А найголовніше – завдяки підтримці наших уболівальників.

Протягом цих 25 років ми зробили дуже багато і пройшли шлях, яким можемо пишатися. Шахтар став лідером українського футболу, командою, яку знають й поважають у Європі, клубом, на який рівняються в багатьох аспектах. Проте нашою головною гордістю завжди будуть не нагороди та звання, а люди. Це наші ветерани, які заклали славні традиції клубу, яких ми безмірно цінуємо. Це багато поколінь футболістів і тренерів, які віддавали всі свої сили заради перемог команди. Це тисячі співробітників, які щодня виконують часом непомітну, але таку важливу роботу, і цим уносять свій внесок у загальний успіх. І, звичайно, наша гордість – це наші неймовірні вболівальники. Ми завжди відчуваємо вашу підтримку – у будь-якому місті, у кожному матчі. Ця підтримка допомагає долати всі складнощі, ніколи не зупинятися і продовжувати рухатися тільки вперед. Вона надихає Шахтар на нові перемоги та досягнення!

І знаєте, за 25 років ми продовжуємо мріяти. Сьогодні ми мріємо лише про одне – повернутися додому, до нашого рідного й мирного Донецька, на нашу чудову "Донбас Арену". Ми мріємо знову грати за заповнених трибун і чути голос кожного вболівальника. Ми мріємо знову ділити з вами щастя перемог, разом радіти здобутим трофеям й насолоджуватися гарним футболом. І я вірю, що ці мрії, як і всі попередні, неодмінно справдяться!

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А поки я можу пообіцяти вам, що Шахтар продовжить залишатися таким самим сильним і успішним клубом. Клубом з великими амбіціями та величезним прагненням до перемог. Клубом, яким ви будете пишатися!

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