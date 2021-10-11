"Сьогодні ми мріємо лише про одне – повернутися додому": Рінат Ахметов зворушливо звернувся до вболівальників

Президент ФК Шахтар Рінат Ахметов / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

11 жовтня 1996 року президентом донецького Шахтаря став Рінат Ахметов. У настільки пам'ятну дату Рінат Леонідович звернувся до всіх шанувальників "гірників".

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Шановні вболівальники! Любі друзі!

2021 рік – особливий для мене. Рівно 25 років тому я ухвалив одне з найвідповідальніших і важливих рішень у моєму житті. 25 років тому я став президентом футбольного клубу Шахтар.

Саме тоді, у жовтні 1996-го, я дав обіцянку, що робитиму все можливе, аби Шахтар з кожним роком ставав краще та сильніше, щоб команда вигравала титули й трофеї, здобувала повагу у футбольному світі, аби наші вболівальники пишалися клубом. Усі ці роки ми жили мріями, які ставали цілями. Ми мріяли про золоті медалі чемпіонату – і вигравали їх. Ми мріяли про європейський трофей – і здобули Кубок УЄФА. Ми мріяли про найкрасивіший стадіон – і побудували "Донбас Арену". Ми мріяли чути гімн Ліги чемпіонів – і тепер кожен сезон граємо з найкращими командами Європи.

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Протягом останніх 25 років Шахтар здобув 35 трофеїв. Для мене однаково важливий кожен із 13 чемпіонських титулів, кожен із 12 Кубків України, 9 Суперкубків України і, звичайно ж, Кубок УЄФА. Усі ці трофеї дісталися нам завдяки важкій праці гравців і тренерів, адміністрації та співробітників клубу. А найголовніше – завдяки підтримці наших уболівальників.

Протягом цих 25 років ми зробили дуже багато і пройшли шлях, яким можемо пишатися. Шахтар став лідером українського футболу, командою, яку знають й поважають у Європі, клубом, на який рівняються в багатьох аспектах. Проте нашою головною гордістю завжди будуть не нагороди та звання, а люди. Це наші ветерани, які заклали славні традиції клубу, яких ми безмірно цінуємо. Це багато поколінь футболістів і тренерів, які віддавали всі свої сили заради перемог команди. Це тисячі співробітників, які щодня виконують часом непомітну, але таку важливу роботу, і цим уносять свій внесок у загальний успіх. І, звичайно, наша гордість – це наші неймовірні вболівальники. Ми завжди відчуваємо вашу підтримку – у будь-якому місті, у кожному матчі. Ця підтримка допомагає долати всі складнощі, ніколи не зупинятися і продовжувати рухатися тільки вперед. Вона надихає Шахтар на нові перемоги та досягнення!

І знаєте, за 25 років ми продовжуємо мріяти. Сьогодні ми мріємо лише про одне – повернутися додому, до нашого рідного й мирного Донецька, на нашу чудову "Донбас Арену". Ми мріємо знову грати за заповнених трибун і чути голос кожного вболівальника. Ми мріємо знову ділити з вами щастя перемог, разом радіти здобутим трофеям й насолоджуватися гарним футболом. І я вірю, що ці мрії, як і всі попередні, неодмінно справдяться!

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А поки я можу пообіцяти вам, що Шахтар продовжить залишатися таким самим сильним і успішним клубом. Клубом з великими амбіціями та величезним прагненням до перемог. Клубом, яким ви будете пишатися!