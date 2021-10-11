10 октября 21:45
Испания 1
Франция 2
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
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"Сегодня мы мечтаем лишь об одном – вернуться домой": Ринат Ахметов трогательно обратился к болельщикам

Андрей Трофимов
11 октября, 11:15
Президент донецкого клуба подвел итоги 25-летней работы в клубе и рассказал о планах на будущее

Президент ФК Шахтер Ринат Ахметов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

11 октября 1996 года президентом донецкого Шахтера стал Ринат Ахметов. В столь памятную дату Ринат Леонидович обратился ко всем поклонникам "горняков".

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Уважаемые болельщики! Дорогие друзья!

2021 год – особенный для меня. Ровно 25 лет назад я принял одно из самых ответственных и важных решений в моей жизни. 25 лет назад я стал президентом футбольного клуба Шахтер.

Именно тогда, в октябре 1996-го, я дал обещание, что буду делать все возможное, чтобы Шахтер с каждым годом становился лучше и сильнее, чтобы команда выигрывала титулы и трофеи, завоевала уважение в футбольном мире, чтобы наши болельщики гордились клубом. Все эти годы мы жили мечтами, которые становились целями. Мы мечтали о золотых медалях чемпионата – и выигрывали их. Мы мечтали о европейском трофее – и завоевали Кубок УЕФА. Мы мечтали о самом красивом стадионе – и построили Донбасс Арену. Мы мечтали слышать гимн Лиги чемпионов – и теперь каждый сезон играем с лучшими командами Европы.

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За последние 25 лет Шахтер завоевал 35 трофеев. Для меня одинаково важен каждый из 13 чемпионских титулов, каждый из 12 Кубков Украины, 9 Суперкубков Украины и, конечно же, Кубок УЕФА. Все эти трофеи достались нам благодаря тяжелому труду игроков и тренеров, администрации и сотрудников клуба. А самое главное – благодаря поддержке наших болельщиков.

За эти 25 лет мы сделали очень многое и прошли путь, которым можем гордиться. Шахтер стал лидером украинского футбола, командой, которую знают и уважают в Европе, клубом, на который равняются во многих аспектах. Но нашей главной гордостью всегда будут не награды и звания, а люди. Это наши ветераны, заложившие славные традиции клуба, которых мы безмерно ценим. Это многие поколения футболистов и тренеров, отдававших все свои силы ради побед команды. Это тысячи сотрудников, которые ежедневно проделывают порой незаметную, но такую важную работу, и этим вносят свой вклад в общий успех. И, конечно, наша гордость – это наши невероятные болельщики. Мы всегда чувствуем вашу поддержку – в любом городе, в каждом матче. Эта поддержка помогает преодолевать все сложности, никогда не останавливаться и продолжать двигаться только вперед. Она вдохновляет Шахтер на новые победы и достижения!

И знаете, спустя 25 лет мы продолжаем мечтать. Сегодня мы мечтаем лишь об одном – вернуться домой, в наш родной и мирный Донецк, на нашу прекрасную Донбасс Арену. Мы мечтаем снова играть при заполненных трибунах и слышать голос каждого болельщика. Мы мечтаем снова делить с вами счастье побед, вместе радоваться завоеванным трофеям и наслаждаться красивым футболом. И я верю, что эти мечты, как и все предыдущие, непременно сбудутся!

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А пока я могу пообещать вам, что Шахтер продолжит оставаться таким же сильным и успешным клубом. Клубом с большими амбициями и огромным стремлением к победам. Клубом, которым вы будете гордиться!

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