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"Сьогодні грав тільки Шахтар": Де Дзербі вколов Динамо після нічиєї

Андрій Трофімов
3 жовтня, 23:01
Незважаючи на нульову нічию в "українському класико", головний тренер "гірників" залишився задоволений своєю командою

Роберто Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

За словами Роберто Де Дзербі, в матчі Динамо – Шахтар 0:0 грати хотіла тільки одна команда. І це, за словами італійського фахівця, було не Динамо.

- Тільки одна команда хотіла грати. Особливо команда, яка постійно грала на чужій половині поля. Ми не виграли, але я дуже задоволений, як моя команда зіграла, – заявив ПроФутболу коуч Шахтаря.

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- Ви маєте на увазі, що Динамо не хотіло грати?

- Ні, я просто бачив матч, де тільки Шахтар грав. Не знаю, що інші бачили сьогодні.

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- Чи міг сьогодні Шахтар здобути більше, ніж нічию?

- Педріньо сьогодні зіграв дуже добре, але він – не нападник. Ми створили багато шансів, щоб забити гол, проте не вдалося. Але я переконаний, що Шахтар сьогодні домінував.

- Як здоров'я Траоре та інших травмованих?

- У Ісмаїлі незначна травма, він повернеться в стрій після паузи – так само як Фернандо і Дентіньо. Що стосується Траоре, то потрібно чекати.

- У вас була нічия з Інтером, перемога в Суперкубку. На скільки відсотків це той Шахтар, який ви хочете бачити?

- У тих матчах, які ви назвали, ми зіграли дуже добре. Як і сьогодні ввечері, – заявив після 0:0 з Динамо Роберто Де Дзербі.

Після цієї нічиєї Динамо продовжує випереджати Шахтар на три очки. Попереду в чемпіонаті України – 20 турів.

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