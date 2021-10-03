"Сегодня играл только Шахтер": Де Дзерби уколол Динамо после ничьей

Роберто Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

По словам Роберто Де Дзерби, в матче Динамо – Шахтер 0:0 играть хотела только одна команда. И это, по словам итальянского специалиста, было не Динамо.

- Только одна команда хотела играть. Особенно команда, которая постоянно играла на чужой половине поля. Мы не выиграли, но я очень доволен, как моя команда сыграла, – заявил ПроФутболу коуч Шахтера.

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- Вы имеете в виду, что Динамо не хотело играть?

- Нет, я просто видел матч, где только Шахтер играл. Не знаю, что остальные видели сегодня.

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- Мог ли сегодня Шахтер добыть больше, чем ничью?

- Педриньо сегодня сыграл очень хорошо, но он – не нападающий. Мы создали много шансов, чтобы забить гол, однако не удалось. Но я уверен, что Шахтер сегодня доминировал.

- Как здоровье Траоре и других травмированных?

- У Исмаили маленькая травма, он вернется в строй после паузы – так же как Фернандо и Дентиньо. Что касается Траоре, то нужно ждать.

- У вас была ничья с Интером, победа в Суперкубке. На сколько процентов это тот Шахтер, который вы хотите видеть?

- В тех матчах, которые вы назвали, мы сыграли очень хорошо. Как и сегодня вечером, – заявил после 0:0 с Динамо Роберто Де Дзерби.

После этой ничьей Динамо продолжает опережать Шахтер на три очка. Впереди в чемпионате Украины – 20 туров.