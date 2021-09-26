Зроблено в Росії: Усика звинуватили в зраді через футболку, в якій він відсвяткував перемогу

Усик потрапив до скандалу через футболку / Фото: Reuters

Після сенсаційної перемоги над Ентоні Джошуа Олександр Усик потрапив у черговий проросійський скандал.

Причиною стала футболка із зображенням воїна, що хреститься на фоні хреста, в якій Усик відсвяткував перемогу на лондонському рингу.

"Усик – дуже хороший боксер. Факт. Багато хто каже, що добре, коли лунає наш гімн, майорить наш прапор і боксер його цілує. Але є речі, які залишаються незмінними. РПЦ з нього не виб'єш ніяк".

"Якщо ви раптом горді і навіть плакали, будь ласка, ваше право. Можете навіть підтримати морально "русского человека" і придбати футболочку, в якій він святкував перемогу. Всього 1600 рублєй. "Зроблено в Росії", – написав у себе в Facebook журналіст Євген Будерацький.

Реклама

Реклама

При цьому Будерацький опублікував лондонське фото Усика з чемпіонськими поясами у футболці, на якій зображений воїн, що хреститься. А також додав скріншот схожої футболки з асортименту інтернет-магазину "Бойова Русь", слоганом якого є слова: "Сделано в России, сделано с душой".

Утім, варто відзначити, що насправді у Усика – інша футболка.

На магазинній є написи: "Русь православная" і "Спаси и сохрани", а на футболці Усика – ні.

Що стосується самого зображення з воїном, то його можна легко знайти в інтернеті, воно не є авторською власністю магазину з РФ.

Додамо, що в тій же футболці, що й зараз, Усик у 2018-му святкував перемогу і над латвійцем Майрісом Брієдісом.

Раніше ми писали, що на запитання журналістів перед боєм з Джошуа Усик відповідав виключно українською мовою. Хоча в повсякденному житті зазвичай спілкується російською.