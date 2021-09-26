Сделано в России: Усика обвинили в зраде из-за футболки, в которой он отпраздновал победу

Усик угодил в скандал из-за футболки / Фото: Reuters

После сенсационной победы над Энтони Джошуа Александр Усик угодил в очередной пророссийский скандал.

Причиной послужила футболка с изображением воина, крестящегося на фоне креста, в которой Усик отпраздновал победу на лондонском ринге.

"Усик – очень хороший боксер. Факт. Многие говорят, что хорошо, когда звучит наш гимн, развевается наш флаг и боксер его целует. Но есть вещи, которые остаются неизменными. РПЦ из него не выбьешь никак".

"Если вы вдруг горды и даже плакали, пожалуйста, ваше право. Можете даже поддержать морально "русского человека" и приобрести футболочку, в которой он праздновал победу. Всего 1600 рублей. "Сделано в России", – написал у себя в Facebook журналист Евгений Будерацкий.

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При этом Будерацкий опубликовал лондонское фото Усика с чемпионскими поясами в футболке, на которой изображен крестящийся воин. А также добавил скриншот похожей футболки из ассортимента интернет-магазина "Боевая Русь", слоганом которого являются слова: "Сделано в России, сделано с душой".

Впрочем, стоит отметить, что на самом деле у Усика – другая футболка.

На магазинной есть надписи: "Русь православная" и "Спаси и сохрани", а на футболке Усика – нет.

Что касается самого изображения с воином, то его можно легко найти в интернете, оно не является авторской собственностью магазина из РФ.

Добавим, что в той же футболке, что и сейчас, Усик в 2018-м отпраздновал победу и над латвийцем Майрисом Бриедисом.

Ранее мы писали, что на вопросы журналистов перед боем с Джошуа Усик отвечал исключительно на украинском языке. Хотя в повседневной жизни обычно общается на русском.