"Здаватися – це не варіант". Після поразки на US Open Світоліна готова до нових викликів

Еліна Світоліна / Фото: Reuters

Перша ракетка України Еліна Світоліна припинила свій виступ на Відкритому чемпіонаті США з тенісу. У матчі 1/4 фіналу українка програла 19-річній Лейлі Фернандес з Канади.

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У своєму Twitter Світоліна прокоментувала поразку від канадської тенісистки в Нью-Йорку.

" Здаватися – це ніколи не варіант... Я залишила на корті всі сили. Але, на жаль, сьогодні не склалося. Молодець, Лейло, сміливий виступ. Дякую US Open і всім за вашу любов", – написала Еліна Світоліна.

Нагадаємо, що на Відкритому чемпіонаті США Світоліна заробила 425 тисяч доларів призових, а сумарний заробіток в цьому сезоні перевалив за мільйон доларів!

Еліна Світоліна покидає US Open / Фото: Reuters

Також ми повідомляли, що українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла до півфіналу US Open і продовжує боротьбу на Відкритому чемпіонаті США в парному змішаному розряді.