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18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
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Верес --
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"Сдаваться – это не вариант". После поражения на US Open Свитолина готова к новым вызовам

Сергей Шаховец
8 сентября, 19:40
После четырех блестящих побед на турнире US Open все болельщики украинской теннисистки ожидали продолжения, но в 1/4 Элина не смогла обыграть канадскую спортсменку

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прекратила свое выступление на Открытом чемпионате США по теннису. В матче 1/4 финала украинка проиграла 19-летней Лейле Фернандес из Канады.

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В своем Twitter Свитолина прокомментировала поражение от канадской теннисистки в Нью-Йорке.

"Сдаваться – это никогда не вариант... Я оставила на корте все силы. Но, к сожалению, сегодня не сложилось. Молодец, Лейла, смелое выступление. Спасибо US Open и всем за вашу любовь", – написала Элина Свитолина.

Напомним, что на Открытом чемпионате США Свитолина заработала 425 тысяч долларов призовых, а суммарный заработок в этом сезоне перевалил за миллион долларов!

Элина Свитолина покидает US Open / Фото: Reuters

Также мы сообщали, что украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в полуфинал US Open и продолжает борьбу на Открытом чемпионате США в парном смешанном разряде.

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