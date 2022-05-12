Збірна України обрала країну, де битиметься за путівку на чемпіонат світу

Українські баскетболісти будуть грати у Латвії

Чоловіча збірна України з баскетболу проведе найближчі домашні матчі кваліфікації чемпіонату світу-2023 у Ризі. Ігри було перенесено ще у лютому за кілька днів до початку війни.

1 липня Україна зіграє з Грузією, а 7-го – з Іспанією. Між цими поєдинками команда Айнарса Багатскіса зіграє на виїзді із Північною Македонією 4 липня.

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Нагадаємо, що у відборі на чемпіонат світу Україна провела три матчі, перемігши Північну Македонію та програвши на виїзді грузинам та іспанцям.

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Становище у групі:

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Грузія – 3 (4); Іспанія – 3 (3); Україна – 1 (3); Північна Македонія – 0 (4).

У наступний раунд відбору вийдуть три найкращі команди з кожної групи.