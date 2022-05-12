12 травня 21:45 Про матч
Тоттенгем 3
Арсенал 0
13 травня 19:00
Флора --
Динамо --
14 травня 18:45
Челсі --
Ліверпуль --
15 травня 16:00
Вест Хем --
Манчестер Сіті --
15 травня 19:00
Мілан --
Аталанта --
15 травня 19:30
Атлетіко --
Севілья --
16 травня 21:45
Ювентус --
Лаціо --
17 травня 21:45
Саутгемптон --
Ліверпуль --
18 травня 19:00
Рієка --
Україна --
18 травня 22:00
Айнтрахт --
Рейнджерс --
19 травня 22:00
Челсі --
Лестер --
22 травня 18:00
Ліверпуль --
Вулверхемптон --
22 травня 18:00
Манчестер Сіті --
Астон Вілла --
25 травня 22:00
Рома --
Феєнорд --
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Збірна України обрала країну, де битиметься за путівку на чемпіонат світу

Андрій Трофімов
12 травня, 23:42
Українські баскетболісти будуть змушені проводити відбіркові поєдинки ЧС-2023 у Латвії, де у липні зіграють проти Грузії та Іспанії

Українські баскетболісти будуть грати у Латвії

Чоловіча збірна України з баскетболу проведе найближчі домашні матчі кваліфікації чемпіонату світу-2023 у Ризі. Ігри було перенесено ще у лютому за кілька днів до початку війни.

1 липня Україна зіграє з Грузією, а 7-го – з Іспанією. Між цими поєдинками команда Айнарса Багатскіса зіграє на виїзді із Північною Македонією 4 липня.

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Нагадаємо, що у відборі на чемпіонат світу Україна провела три матчі, перемігши Північну Македонію та програвши на виїзді грузинам та іспанцям.

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Становище у групі:

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  1. Грузія – 3 (4);
  2. Іспанія – 3 (3);
  3. Україна – 1 (3);
  4. Північна Македонія – 0 (4).

У наступний раунд відбору вийдуть три найкращі команди з кожної групи.