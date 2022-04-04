Ще одні фашисти у Європі! Серби виганяють гравця, який проти війни в Україні

Баскетболіст Аарон Уайт не підтримав партнерів із Црвени Звєзди, які відмовилися засудити напад Росії на Україну

Уайт - проти війни в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Серби такі ж фашисти та нелюди, як і росіяни. Чого тільки варті масові вбивства мирних жителів у Сребрениці та Вуковарі.

Свою ницість підтвердили і баскетболісти белградської Црвени Звєзди, які відмовилися взяти до рук синьо-жовте полотно з написом "Зупиніть війну" .

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Ця акція відбулася напередодні поєдинку Євроліги Жальгіріс – Црвена Звєзда.

Лише один баскетболіст сербської команди знайшов у собі мужність висловитись проти дій команди.

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"Усій нашій команді сказали не чіпати прапор перед матчем. Я хотів би пояснити, що не підтримую війну та хочу миру", – заявив після матчу Аарон Уайт.

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І нарвався на критику фанів Црвени Звєзди.

"Жертвувати іншими, щоб урятувати себе, – це ганьба. Ми сподіваємося, що валізи вже упаковані", – йдеться у заяві фанатського руху "Делие Север".