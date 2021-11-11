11 листопада 19:30
Україна 1
Болгарія 1
12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини баскетболу

Збірна України сенсаційно обіграла Францію на старті відбору на Євро-2023

Олександр Трикіша
11 листопада, 21:53
Жіноча збірна України з баскетболу з упевненою перемогою стартувала у відборі на чемпіонат Європи 2023 року. У першому матчі кваліфікації було обіграно титуловану Францію

Українки обіграли призерок Олімпіади-2020 / Фото: ФБУ

Українки домінували на паркеті протягом усього матчу і вже після двох перших періодів зустріч можна було закінчувати – наші дівчата вели у рахунку в 17 очок!

Читайте також: Українець запалює у НБА! Чумовий кидок Михайлюка допоміг Торонто виграти матч

Реклама

У наступному періоді француженки трохи скоротили відставання, але фінальна 20-хвилинка знову залишилася за нашою командою!

Реклама

Зазначимо, що Франція є однією із найсильніших команд у Європі та світі. На нещодавній Олімпіаді-2020 у Токіо вони вибороли бронзові медалі.

Україна – Франція – 90:71 (31:23, 23:14, 17:18. 19:16)

Україна: Ягупова 33+6 підбирань+5 передач, Філевич 27+5 підбирань, Дубровіна 8+12 передач, Малашенко 11, Юркевічус 5+19 підбирань – старт; Рульова 6, Шматова 0, Волошина 0, Завідна 0.

Реклама

Франція: Груда 8+7 підбирань, Жоаннес 12, Мієм 16, Педжет 8, Вільямс 0 – старт; Руперт 8+5 підбирань, Шартеро 7, Туре 8, Еріо 2, Пуйє 2, Банколь 0, Гей 0.