11 ноября 19:30
Украина 1
Болгария 1
12 ноября 19:45
Италия --
Швейцария --
13 ноября 14:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
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Минай --
Ингулец --
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Сборная Украины сенсационно обыграла Францию на старте отбора на Евро-2023

Александр Трикиша
11 ноября, 21:53
Женская сборная Украины по баскетболу с уверенной победы стартовала в отборе на чемпионат Европы 2023 года. В первом матче квалификации была обыграна титулованная Франция

Украинки обыграли призерок Олимпиады-2020 / Фото: ФБУ

Украинки доминировали на паркете на протяжении всего матча и уже после двух первых периодов встречу можно было заканчивать – наши девушки вели в счете в 17 очков!

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В следующем периоде француженки немного сократили отставание, но финальная 20-минутка снова осталась за нашей командой!

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Отметим, что Франция является одной из самых сильных команд в Европе и мире. На недавней Олимпиаде-2020 в Токио они завоевали бронзовые медали.

Украина – Франция – 90:71 (31:23, 23:14, 17:18. 19:16)

Украина: Ягупова 33+6 подборов+5 передач, Филевич 27+5 подборов, Дубровина 8+12 передач, Малашенко 11, Юркевичус 5+19 подборов – старт; Рулевая 6, Шматовая 0, Волошина 0, Завидна 0.

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Франция: Груда 8+7 подборов, Жоаннес 12, Мием 16, Педжет 8, Уильямс 0 – старт; Руперт 8+5 подборов, Шартеро 7, Туре 8, Эрио 2, Пуйе 2, Банколь 0, Гей 0.