Збірна України з боксу завоювала рекордну кількість медалей на чемпіонаті Європи

Юніорська збірна України з боксу / Фото: Федерація боксу України

Юніорська збірна України посіла друге загальнокомандне місце на чемпіонаті Європи серед юнаків та дівчат, який проходив у Боснії і Герцеговині з 12-го по 20 серпня. У змаганнях виступили 274 боксери з 25 країн (вік спортсменів – 13-14 років).

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Українці були представлені ​​на чемпіонаті максимальною кількістю атлетів – 16 юнаків та 13 дівчат боролися за нагороди.

Справжнім відкриттям змагань стала спортсменка з Дніпра Анастасія Таран. У фіналі вагової категорії 60 кг українка нокаутом в першому раунді здолала Йоанну Слєдак з Польщі. 14-річна спортсменка була визнана найкращою боксеркою юнацького Євро.

Кіра Макогоненко стала чемпіонкою Європи з боксу серед юніорів / Фото: Инстаграм

Ще однією українською героїнею Євро стала 13-річна Кіра Макогоненко, яку називають "Ломаченко в спідниці". Перемігши у фіналі росіянку, вона прямо в рингу виконала гопак.

Іван Безуглий – чемпіон Європи серед юнаків / Фото: Федерація боксу України

Всього збірна України завоювала 23 медалі, це другий результат на чемпіонаті, більше медалей тільки у збірної Росії – 28. В активі юних українських боксерів 7 золотих, 9 срібних і 7 бронзових нагород .

Всі медалісти юніорської збірної України з боксу на чемпіонаті Європи.

ЗОЛОТО

Артем Міхальов (40 кг), Васіф Керімов (46 кг), Іван Безуглий (54 кг), Кіра Макогоненко (42 кг), Уляна Безфамільна (46 кг), Юлія Ступакова (54 кг), Анастасія Таран (60 кг).

СРІБЛО

Давид Жігжжавін (42 кг), Відаді Зейнієв (44 кг), В'ячеслав Борщевський (52 кг), Анатолій Бігунів (57 кг), Олександр Третьяков (70 кг), Валерія Локтіонова (36 кг), Таїсія Покусай (40 кг), Уляна Овсепян (44 кг), Марія Панасенко (48 кг)

БРОНЗА