Збірна грала для цих хлопців! Реакція українських воїнів на гол Ярмоленка (відео)

Українські воїни емоційно відреагували на гол Ярмоленка / Фото: Колаж: Сьогодні

Збірна Україна наблизилася до путівки на чемпіонат світу у Катарі. Вчора наша команда обіграла Шотландію – 3:1.

Після гри головний тренер українців Олександр Петраков зазначив:

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"Мої футболісти все зробили для перемоги. Треба їм усім подякувати. Ми грали для людей, які борються за свободу України. Зараз усі люди, ЗСУ, люди в окопах, казармах, шпиталях – усі дякують нам, аплодують. Тож ми задоволені".

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Цікаво, що під час матчу на трибунах уболівальники скандували: "ЗСУ! ЗСУ!".

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А "Суспільне" показало відео, як на позиціях під Харковом наші воїни дивилися футбол та раділи перемозі України.

Нагадаємо, що тепер у вирішальному матчі за вихід на чемпіонат світу збірна України 5 червня зіграє проти Вельсу.