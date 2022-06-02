1 червня 21:45
Італія 0
Аргентина 3
1 червня 21:45 Відео
Шотландія 1
Україна 3
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 19:00
Уельс --
Україна --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Збірна грала для цих хлопців! Реакція українських воїнів на гол Ярмоленка (відео)

Андрій Трофімов
2 червня, 08:43
У Глазго збірна України виграла півфінал кваліфікації ЧС-2022, за неї емоційно вболівали наші воїни під Харковом

Українські воїни емоційно відреагували на гол Ярмоленка / Фото: Колаж: Сьогодні

Збірна Україна наблизилася до путівки на чемпіонат світу у Катарі. Вчора наша команда обіграла Шотландію – 3:1.

Після гри головний тренер українців Олександр Петраков зазначив:

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"Мої футболісти все зробили для перемоги. Треба їм усім подякувати.

Ми грали для людей, які борються за свободу України.

Зараз усі люди, ЗСУ, люди в окопах, казармах, шпиталях – усі дякують нам, аплодують. Тож ми задоволені".

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Цікаво, що під час матчу на трибунах уболівальники скандували: "ЗСУ! ЗСУ!".

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А "Суспільне" показало відео, як на позиціях під Харковом наші воїни дивилися футбол та раділи перемозі України.

Нагадаємо, що тепер у вирішальному матчі за вихід на чемпіонат світу збірна України 5 червня зіграє проти Вельсу.