Збірна грала для цих хлопців! Реакція українських воїнів на гол Ярмоленка (відео)

Українські воїни емоційно відреагували на гол Ярмоленка / Фото: Колаж: Сьогодні
Збірна Україна наблизилася до путівки на чемпіонат світу у Катарі. Вчора наша команда обіграла Шотландію – 3:1.
Після гри головний тренер українців Олександр Петраков зазначив:
"Мої футболісти все зробили для перемоги. Треба їм усім подякувати.
Ми грали для людей, які борються за свободу України.
Зараз усі люди, ЗСУ, люди в окопах, казармах, шпиталях – усі дякують нам, аплодують. Тож ми задоволені".
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Цікаво, що під час матчу на трибунах уболівальники скандували: "ЗСУ! ЗСУ!".
А "Суспільне" показало відео, як на позиціях під Харковом наші воїни дивилися футбол та раділи перемозі України.
Нагадаємо, що тепер у вирішальному матчі за вихід на чемпіонат світу збірна України 5 червня зіграє проти Вельсу.