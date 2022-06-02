1 июня 21:45
Италия 0
Аргентина 3
1 июня 21:45 Видео
Шотландия 1
Украина 3
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 19:00
Уэльс --
Украина --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Сборная играла для этих парней! Реакция украинских воинов на гол Ярмоленко (видео)

Андрей Трофимов
2 июня, 08:43
В Глазго сборная Украины выиграла полуфинал квалификации ЧМ-2022, за нее эмоционально болели наши воины под Харьковом

Украинские воины эмоционально отреагировали на гол Ярмоленко / Фото: Коллаж: Сегодня

Сборная Украина приблизилась к путевке на чемпионат мира в Катаре. Вчера наша команда обыграла Шотландию – 3:1.

После игры главный тренер украинцев Александр Петраков отметил:

Реклама

"Мои футболисты все сделали для победы. Надо их всех поблагодарить.

Мы играли для людей, которые сражаются за свободу Украины.

Сейчас все люди, ВСУ, люди в окопах, казармах, госпиталях – все благодарят нас, аплодируют. Так что мы довольны".

Читайте также: Украина победила Шотландию. Что дальше?

Интересно, что во время матча на трибунах болельщики скандировали: "ЗСУ! ЗСУ!".

Реклама

А "Суспільне" показало видео, как на позициях под Харьковом наши воины смотрели футбол и радовались победе Украины.

Напомним, что теперь в решающем матче за выход на чемпионат мира сборная Украины 5 июня сыграет против Уэльса.