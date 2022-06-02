Сборная играла для этих парней! Реакция украинских воинов на гол Ярмоленко (видео)

Украинские воины эмоционально отреагировали на гол Ярмоленко / Фото: Коллаж: Сегодня
Сборная Украина приблизилась к путевке на чемпионат мира в Катаре. Вчера наша команда обыграла Шотландию – 3:1.
После игры главный тренер украинцев Александр Петраков отметил:
"Мои футболисты все сделали для победы. Надо их всех поблагодарить.
Мы играли для людей, которые сражаются за свободу Украины.
Сейчас все люди, ВСУ, люди в окопах, казармах, госпиталях – все благодарят нас, аплодируют. Так что мы довольны".
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Интересно, что во время матча на трибунах болельщики скандировали: "ЗСУ! ЗСУ!".
А "Суспільне" показало видео, как на позициях под Харьковом наши воины смотрели футбол и радовались победе Украины.
Напомним, что теперь в решающем матче за выход на чемпионат мира сборная Украины 5 июня сыграет против Уэльса.