Збірна Німеччини зіграє з Англією у формі жіночої команди (фото)

У чоловіків будуть футболки такого ж дизайну, як і у дівчат / Фото: Колаж: Сьогодні

У вівторок, 7 червня, відбудеться кілька поєдинків Ліги націй. Зокрема у Мюнхені зустрінуться німці та англійці. Де дивитись матч Німеччина – Англія.

Цікаво, що збірна Німеччини гратиме у формі жіночої національної команди.

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Таким чином чоловіки хочуть підтримати жіночу збірну перед чемпіонатом Європи, який розпочнеться 6 липня.

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За всю історію Німеччина та Англія провели між собою 37 поєдинків, проте лише 12 були офіційними. У них повний паритет – по чотири перемоги кожної з команд та чотири нічиї.

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Нагадаємо, що у першому турі збірна Англії сенсаційно програла Угорщині – 0:1. А Німеччина зіграла внічию зі збірною Італії – 1:1.

І проти італійців німці грали у такій формі: