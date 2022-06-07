8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Збірна Німеччини зіграє з Англією у формі жіночої команди (фото)

Павло Василенко
7 червня, 20:54
Так німецькі футболісти хочуть підтримати жіночу збірну перед стартом чемпіонату Європи

У чоловіків будуть футболки такого ж дизайну, як і у дівчат / Фото: Колаж: Сьогодні

У вівторок, 7 червня, відбудеться кілька поєдинків Ліги націй. Зокрема у Мюнхені зустрінуться німці та англійці. Де дивитись матч Німеччина – Англія.

Цікаво, що збірна Німеччини гратиме у формі жіночої національної команди.

Реклама

Таким чином чоловіки хочуть підтримати жіночу збірну перед чемпіонатом Європи, який розпочнеться 6 липня.

Реклама

Читайте також: Україна програла Уельсу: що далі?

За всю історію Німеччина та Англія провели між собою 37 поєдинків, проте лише 12 були офіційними. У них повний паритет – по чотири перемоги кожної з команд та чотири нічиї.

Реклама

Нагадаємо, що у першому турі збірна Англії сенсаційно програла Угорщині – 0:1. А Німеччина зіграла внічию зі збірною Італії – 1:1.

І проти італійців німці грали у такій формі: