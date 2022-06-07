Сборная Германии сыграет с Англией в форме женской команды (фото)

У мужчин будут футболки такого же дизайна, как и у девушек / Фото: Коллаж: Сегодня

Во вторник, 7 июня, пройдет несколько поединков Лиги наций. В частности в Мюнхене встретятся немцы и англичане. Где смотреть матч Германия – Англия.

Интересно, что сборная Германии будет играть в форме женской национальной команды.

Реклама

Таким образом мужчины хотят поддержать женскую сборную перед чемпионатом Европы, который начнется 6 июля.

Реклама

Читайте также: Украина проиграла Уэльсу: что дальше?

За всю историю Германия и Англия провели между собой 37 поединков, однако лишь 12 из них были официальными. У них полный паритет – по четыре победы каждой из команд и четыре ничьи.

Реклама

Напомним, что в первом туре сборная Англии сенсационно проиграла Венгрии – 0:1. А Германия сыграла вничью со сборной Италии – 1:1.

И против итальянцев немцы играли в такой форме: