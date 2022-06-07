7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Сборная Германии сыграет с Англией в форме женской команды (фото)

Павел Василенко
7 июня, 20:54
Так немецкие футболисты хотят поддержать женскую сборную перед стартом чемпионата Европы

У мужчин будут футболки такого же дизайна, как и у девушек / Фото: Коллаж: Сегодня

Во вторник, 7 июня, пройдет несколько поединков Лиги наций. В частности в Мюнхене встретятся немцы и англичане. Где смотреть матч Германия – Англия.

Интересно, что сборная Германии будет играть в форме женской национальной команды.

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Таким образом мужчины хотят поддержать женскую сборную перед чемпионатом Европы, который начнется 6 июля.

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За всю историю Германия и Англия провели между собой 37 поединков, однако лишь 12 из них были официальными. У них полный паритет – по четыре победы каждой из команд и четыре ничьи.

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Напомним, что в первом туре сборная Англии сенсационно проиграла Венгрии – 0:1. А Германия сыграла вничью со сборной Италии – 1:1.

И против итальянцев немцы играли в такой форме: