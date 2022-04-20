Втік від Усика? Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри

Ф'юрі vs Усик / Фото: Reuters

Найближчої суботи відбудеться мегафайт двох супертяжів – чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі та Ділліана Вайта. Але все йде до того, що цей двобій стане останнім у професійній кар'єрі Циганського Короля.

33-річний Ф'юрі не збирається боротися за звання абсолюту в надважкій вазі з переможцем пари Джошуа – Усик.

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Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі заявив, що після найближчого бою з Ділліаном Вайтом він завершить кар'єру.

"Мені більше нічого досягати. Я завоював усі пояси у світі, які лише можна завоювати. Я побив усі рекорди. Ніхто в моїй ері не отримав пояса журналу Ring, тільки я. І ніхто в моїй епосі ніколи не був лінійним чемпіоном, тільки я. Я взяв усі пояси, які можна завоювати у цьому виді спорту, і я йду з нього здоровим, цілим та непереможеним.

Тайсон Ф'юрі / Фото: Reuters

Ні, я не проведу бій з Ентоні Джошуа, адже у нього вже були свої шанси. Все минуло, пропало. Він мав стільки шансів на те, щоб вийти в ринг і битися з Циганським королем, але він цього не зробив. Мав шанс, а тепер він зник. Вибачте, але це все. Налаштуйтеся зараз на те, що після бою з Вайтом ви більше ніколи не побачите Великого Короля у дії. Так і є", – цитує слова Ф'юрі talkSPORT.

Тайсон Ф'юрі / Фото: Instagram

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Раніше Ф'юрі вже натякав, що незабаром він піде на пенсію. За це він отримає хорошу порцію тролінгу від Джошуа. Ей-Джей вважає, що Циганський Король просто вирішив звалити швидко і не збирається битися з серйозними суперниками.

Ф'юрі vs Джошуа / Фото: Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, бій Ф'юрі – Вайт має пройти 23 квітня на стадіоні Уемблі у Лондоні.

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