13 листопада 16:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
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Сашко, де ти гуляв? Найжахливіший гол в історії збірної України

Андрій Трофімов
13 листопада, 11:18
22 роки тому Олександр Шовковський пропустив гол від Словенії з центру поля та поховав наші надії поїхати на Євро-2000

Ачімович радіє голу у ворота Шовковського

Українські вболівальники люблять смакувати помилку Олександра Філімонова у матчі Росія – Україна.

Тоді наприкінці зістрічі голкіпер росіянин пропустив безглуздий гол від Андрія Шевченка та допоміг збірній України вийти у стикові матчі Євро-2000.

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А ось там уже була катастрофа. Рівно 22 роки тому, 13 листопада 1999 року, у Любляні Олександр Шовковський припустився жахливої помилки і пропустив гол із центру поля після удару Міленко Ачімовича.

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Фраза коментатора матчу Словенія – Україна Олександра Журахывського стала крилатою: "Сашко, де ти гуляв?"

Україна поступилася у гостях – 1:2. За кілька днів у Києві відбулася зустріч у відповідь. За сильного снігопаду українці не змогли здобути перемогу. Нічия – 1:1 і на чемпіонат Європи поїхала Словенія.