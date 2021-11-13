Сашко, де ти гуляв? Найжахливіший гол в історії збірної України

Ачімович радіє голу у ворота Шовковського

Українські вболівальники люблять смакувати помилку Олександра Філімонова у матчі Росія – Україна.

Тоді наприкінці зістрічі голкіпер росіянин пропустив безглуздий гол від Андрія Шевченка та допоміг збірній України вийти у стикові матчі Євро-2000.

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А ось там уже була катастрофа. Рівно 22 роки тому, 13 листопада 1999 року, у Любляні Олександр Шовковський припустився жахливої помилки і пропустив гол із центру поля після удару Міленко Ачімовича.

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Фраза коментатора матчу Словенія – Україна Олександра Журахывського стала крилатою: "Сашко, де ти гуляв?"

Україна поступилася у гостях – 1:2. За кілька днів у Києві відбулася зустріч у відповідь. За сильного снігопаду українці не змогли здобути перемогу. Нічия – 1:1 і на чемпіонат Європи поїхала Словенія.