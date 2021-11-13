13 ноября 16:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
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Атлетико --
Милан --
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Ливерпуль --
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Сашко, де ти гуляв? Самый ужасный гол в истории сборной Украины

Андрей Трофимов
13 ноября, 11:18
22 года назад Александр Шовковский пропустил гол от Словении с центра поля и похоронил наши надежды поехать на Евро-2000

Ачимович радуется голу в ворота Шовковского

Украинские болельщики любят смаковать ошибку Александра Филимонова в матче Россия – Украина.

Тогда в конце встречи голкипер россиянин пропустил нелепый гол от Андрея Шевченко и помог сборной Украины выйти в стыковые матчи Евро-2000.

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А вот там уже была катастрофа. Ровно 22 года назад, 13 ноября 1999 года, в Любляне Александр Шовковский допустил ужасную ошибку и пропустил гол с центра поля после удара Миленко Ачимовича.

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Фраза комментатора матча Словения – Украины Александра Жураховского стала крылатой: "Сашко, де ти гуляв?"

Украина уступила в гостях – 1:2. Через пару дней в Киеве состоялась ответная встреча. При сильном снегопаде украинцы не смогли добиться победы. Ничья – 1:1 и на чемпионат Европы поехала Словения.