Найнезвичайніший подарунок на День народження: Роналду здивував кохану

День народження Джорджини в Дубаї / Фото: Колаж: Сьогодні

Джорджина Родрігес із розмахом святкувала своє 28-річчя. Разом із Кріштіану Роналду та дітьми пара вирушила до Дубаю.

А там футболіст зробив коханій незвичайний подарунок. Відеоролик із привітаннями Джорджині транслювали на найвищій вежі світу Бурдж-Халіфа.

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"От так закінчується цей хвилюючий день. Не можу підібрати слів. Дякую, дякую і дякую Кріштіану. Ти робиш для мене щасливішим кожен день. Дякую Дубай за те, тут ми почуваємося як удома. Дякуємо всім, хто попрацював, щоб зробити цей день таким особливим. І дякую всім, хто завжди поруч і радіє моєму щастю та щастю моєї родини. Люблю вас всім серцем", – написала Джорджина в Instagram.

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Роналду та Джорджина познайомилися у 2016 році в мадридському бутіку Gucci, де вона працювала продавцем-консультантом.

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На той момент у Роналду вже було троє дітей: Кріштіану-молодший, який народився 2010 року від невідомої матері, а також близнюки Єва та Матео, які народилися 2017 року від сурогатної матері.

І того ж 2017-го Джорджина подарувала футболісту дівчинку, яку назвали Алана Мартіна. Зараз Родрігес знову вагітна – у Джорджини буде двійня .