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Самый необычный подарок на День рождения: Роналду удивил любимую

Андрей Трофимов
28 января, 09:55
Нападающий Манчестер Юнайтед поздравил свою невесту с помощью видео, которое транслировалось на самом высоком здании мира

День рождения Джорджины в Дубае / Фото: Коллаж: Сегодня

Джорджина Родригес с размахом праздновала свое 28-летие. Вместе с Криштиану Роналду и детьми пара отправилась в Дубай.

А там футболист сделал любимой необычный подарок. Видеоролик с поздравлениями Джорджине транслировали на самой высокой башне мира Бурдж-Халифа.

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"Вот так заканчивается этот волнующий день. Не могу подобрать слов. Спасибо, спасибо и спасибо Криштиану. Ты делаешь для меня счастливее каждый день. Спасибо Дубай за то, здесь мы чувствуем себя как дома.

Спасибо всем, кто потрудился, чтобы сделать этот день таким особенным. И спасибо всем, кто всегда рядом и радуется моему счастью и счастью моей семьи. Вы любимы всем сердцем", – написала Джорджина в Instagram.

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Роналду и Джорджина познакомились в 2016 году в мадридском бутике Gucci, где она работала продавцом-консультантом.

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К тому моменту у Роналду уже было трое детей: Криштиану-младший, родившийся в 2010 году от неизвестной матери, а также близнецы Ева и Матео, которое родились в 2017 году от суррогатной матери.

И в том же 2017-м Джорджина подарила футболисту девочку, которую назвали Алана Мартина. Сейчас Родригес снова беременна – у Джорджины будет двойня.