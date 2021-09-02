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Наймиліший вчинок Паралімпіади: поводир зробив пропозицію незрячій спортсменці

Любомир Луканюк
2 вересня, 19:20
Після кваліфікаційного забігу на дистанції 200 метрів у жінок, гайд спринтерки з Кабо-Верде Кеули Семеду зробив дівчині пропозицію

Ось так з'явилася нова сім'я в Токіо-2020 / Фото: REUTERS

Паралімпіада – це не тільки метри, секунди і медалі. Це і людські відносини. І кохання.

Сьогодні в Токіо пройшли кваліфікаційні забіги на 200 метрів серед спортсменок з порушенням зору. Дівчата долають дистанцію разом з поводирями, які називаються гайдами.

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Легкоатлетка з Кабо-Верде Кеула Семеду не змогла пробитися у півфінал Паралімпіади, фінішувавши з четвертим результатом.

Але сумувати Кеулі довго не довелося. Відразу після фінішу її гайд Мануель де Вега став на одне коліно і зробив пропозицію.

Дівчина сказала "Так", після чого Мануель одягнув їй на палець каблучку і пара обнялась.

Раніше ми писали, що український штовхальник ядра Максим Коваль отримав золоту медаль Паралімпіади після того, як за порушення регламенту її відібрали у малазійця Мухаммада Зияда Золкефлі. У скандалі поставлена крапка.

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