Мені однаково! Українець Коваль відреагував на "золото з ганьбою"

Український штовхальник ядра Максим Коваль отримав золоту медаль Паралімпіади після того, як за порушення регламенту її відібрали у малайзійця Мухаммада Зіяда Золкефлі

Максим Коваль із золотом Паралімпіади / Фото: Getty Images

Легкоатлету-паралімпійцеві з України Максиму Ковалю байдужі звинувачення з боку Малайзії в тому, що його "золото", яке він отримав після дискваліфікації Мухаммада Зіяда Золкефлі, ганебне.

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Нагадаємо, малайзійський штовхач ядра позбувся "золота" Паралімпіади і світового рекорду внаслідок протесту України на те, що Золкефлі невчасно прийшов до кімнати очікування перед стартом.

"Мені однаково. Запізнилися – так запізнилися. Умови для всіх одні", – наводить слова Максима Коваля Суспільне

"Чи змінилося щось в настрої наступного дня після фіналу? Та ні, все чудово, – сказав спортсмен. – Звісно, приємніше мати вищу нагороду, ніж була".

Партнер Коваля Олександр Яровий, який завдяки дискваліфікації малайзійця змінив "бронзу" на "срібло", додає: "Малайзієць запізнився на чотири хвилини. Самі винні".

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Мухаммад Зіяд Золкефлі і Максим Коваль / Фото: Getty Images, Reuters

Максим Коваль завоював золоту медаль на Паралімпіаді-2020 у штовханні ядра / Фото: Reuters

Нагадаємо, рішення віддати золоту медаль українцеві Максиму Ковалю викликало гнівну критику з боку малайзійських уболівальників. Вони почали ображати нашу країну.

У трендах малайзійського сегмента Twitter на першому місці опинилася "Україна". Найпопулярніші коментарі: "Ганьба Україні".

До критики приєднався навіть міністр охорони здоров'я Малайзії, який написав: "Ганебне рішення... Підло і дріб'язково. Вкрали золото і світовий рекорд".

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Дісталося навіть воротареві Максиму Ковалю. Малайзійці сплутали його з тезкою і захарастили його сторінку в Instagram жорсткими коментарями.