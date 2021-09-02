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Самый милый поступок Паралимпиады: поводырь сделал предложение незрячей спортсменке

Любомир Луканюк
2 сентября, 19:20
После квалификационного забега на дистанции 200 метров у женщин, гайд спринтерки из Кабо-Верде Кеулы Семеду сделал девушке предложение

Вот так появилась новая семья в Токио-2020 / Фото: REUTERS

Паралимпиада – это не только метры, секунды и медали. Это и человеческие отношения. И любовь.

Сегодня в Токио прошли квалификационные забеги на 200 метров среди спортсменок с нарушением зрения. Девушки преодолевают дистанцию вместе с поводырями, которые называются гайдами.

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Легкоатлетка из Кабо-Верде Кеула Семеду не смогла пробиться в полуфинал Паралимпиады, финишировав с четвертым результатом.

Но горевать Кеуле долго не пришлось. Сразу после финиша ее гайд Мануэль де Вега стал на одно колено и сделал предложение.

Девушка сказала "Да", после чего Мануэль одел ей на палец кольцо и пара обнялась.

Ранее мы писали, что украинский толкатель ядра Максим Коваль получил золотую медаль Паралимпиады после того, как за нарушение регламента ее отобрали у малазийца Мухаммада Зияда Золкефли. В скандале поставлена точка.

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