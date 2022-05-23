Найдорожчий український легіонер прибув до розташування збірної

Руслан Маліновський / Фото: Reuters

У неділю, 22 травня, до "синьо-жовтих" приєднався гравець Аталанти Руслан Маліновський. Напередодні бергамаски зіграли свій останній матч Серії А, в якому поступилися Емполі 0:1.

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Фантазиста Аталанти підбив підсумки непростого сезону в чемпіонаті Італії та поділився своїми очікуваннями перед матчем із Шотландією.

"Прибув у чудовому настрої, адже команда давно не збиралася. Цієї тяжкої миті всі розуміють, наскільки важливо добре підготуватися й представити Україну на міжнародній арені. Звичайно, будемо намагатися потрапити на чемпіонат світу. У нас в Аталанті був важкий сезон, оскільки був COVID, пошкодження в основних гравців, прийшло багато новачків на початку сезону. Не так просто показувати той футбол, в який грала "Аталанта". Ми три роки поспіль виступали в Лізі чемпіонів, але після зими в другій частині чемпіонату втратили дуже багато очок, тому закінчили першість не так яскраво, як хотілося.

Але тренер сказав, що ми завжди викладалися на сто відсотків, проте трошки не щастило із суддями, які скасовували взяття воріт, фіксували порушення. Проте зараз клубний сезон завершено, хлопці пішли у відпустку, тож усі мої думки тільки зі збірною. Я не готувався до останньої гри Аталанти, але виконував трохи специфічну роботу: одну частину — із командою, другу — у залі. Останнього тижня я готувався до прибуття до збірної. Немає втоми, немає тих проблем, які виникли перед Євро-2020. Я почуваюся добре. Потрібно гарно попрацювати, щоб підійти до матчу із Шотландією в найкращих кондиціях", — сказав Маліновський. ", – сказав Маліновський в інтерв'ю УАФ.

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Додамо, що минулого сезону Руслан Маліновський провів 41 матч у складі Аталанти, забив 10 голів і віддав 7 асистів. За даними порталу Transfermarkt ринкова вартість 29-річного футболіста становить 30 млн. євро. На даний момент він є найдорожчим українським футболістом.

Сьогодні очікується прибуття до табору збірної України Андрія Ярмоленка та Віталія Миколенка, чиї клуби завершили сезон. А трохи пізніше приєднаються чемпіони Англії та Бельгії – Олександр Зінченко та Едуард Соболь.

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