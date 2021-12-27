Найдорожчий футболіст світу та ще 500 гравців влітку стануть безробітними

Поль Погба і Кіліан Мбаппе влітку стануть безробітними / Фото: REUTERS

Особливість у тому, що до цих гравців входять найдорожчий гравець сучасності Кіліан Мбаппе з Парі Сен-Жермен та ексрекордсмен за трансфертною вартістю Поль Погба із Манчестер Юнайтед.

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Загалом у ТОП-5 чемпіонатах Європи контракти закінчуються у 539 гравців! Сумарна вартість першої десятки становить 563 млн євро – можна зібрати добротну команду.

Гравець Вік Клуб Ціна, млн Кіліан Мбаппе 23 ПСЖ 160 Поль Погба 28 МЮ 55 Франк Кессі 25 Мілан 55 Пауло Дібала 28 Ювентус 50 Усман Дембеле 24 Барселона 50 Лоренцо Інсіньє 30 Наполі 48 Марсело Брозович 29 Інтер 40 Антоніо Рюдігер 28 Челсі 35 Ніклас Сюле 26 Баварія 35 Андреа Белотті 28 Торіне 35 Сумарна вартість 563

Січень стане вирішальним місяцем для клубів. Вони спробують або умовити гравців підписати нові угоди або продати, щоб відбити хоч якісь гроші.

Найбільше шанувальників футболу цікавить доля Мбаппе. За чутками, чемпіон світу після приходу Ліонеля Мессі до ПСЖ вирішив залишити французьку команду. Головний претендент на гравця – Реал. До речі, напередодні Мбаппе подарували торт вище гравця.

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Кіліан Мбаппе / Фото: Getty Images

Але іспанський гранд ухвалить рішення про гравця після очних матчів із ПСЖ у плей-офф Ліги чемпіонів, пише dailymail.co.uk.

У 2016 році МЮ заплатив за Погба рекордні на той час 105 млн євро. "Червоні дияволи" запропонували гравцеві продовжити контракт, але він відповів відмовою, а нову пропозицію поки що не отримав.

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