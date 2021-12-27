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Самый дорогой футболист мира и еще 500 игроков летом станут безработными

Александр Трикиша
27 декабря, 18:20
Следующем летом истекают контракты у ряда игроков, а это значит, что зимой они могут заключить предварительные контракты с другими клубами либо остаться без работы

Поль Погба и Килиан Мбаппе летом станут безработными / Фото: REUTERS

Особенность в том, что в число этих игроков входят самый дорогой игрок современности Килиан Мбаппе из Пари Сен-Жермен и экс-рекордсмен по трансфертной стоимости Поль Погба из Манчестер Юнайтед.

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Всего в ТОП-5 чемпионатах Европы контракты истекают у 539 игроков! Суммарная стоимость первой десятки составляет 563 млн евро – можно собрать добротную команду.

ИгрокВозрастКлубЦена, млн
Килиан Мбаппе23ПСЖ160
Поль Погба28МЮ55
Франк Кесси25Милан55
Пауло Дибала28Ювентус50
Усман Дембеле24Барселона50
Лоренцо Инсинье30Наполи48
Марсело Брозович29Интер40
Антонио Рюдигер28Челси35
Никлас Сюле26Бавария35
Андреа Белотти28Торино35
Суммарная стоимость563

Январь станет решающим месяцем для клубов. Они попытаются либо уговорить игроков подписать новые соглашения, либо продать, чтобы отбить хоть какие-то деньги.

Больше всего фанатов футбола интересует судьба Мбаппе. По слухам, чемпион мира после прихода Лионеля Месси в ПСЖ решил покинуть французскую команду. Главный претендент на игрока – Реал. Кстати, накануне Мбаппе подарили торт выше игрока.

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Килиан Мбаппе / Фото: Getty Images

Но испанский гранд примет решение об игроке после очных матчей с ПСЖ в плей-офф Лиги чемпионов, сообщает dailymail.co.uk.

В 2016 году МЮ заплатил за Погба рекордные на то время 105 млн евро. "Красные дьяволы" предложили игроку продлить контракт, но он ответил отказом, а новое предложение пока не получил.

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Поль Погба / Фото: Reuters