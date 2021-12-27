Самый дорогой футболист мира и еще 500 игроков летом станут безработными

Поль Погба и Килиан Мбаппе летом станут безработными / Фото: REUTERS

Особенность в том, что в число этих игроков входят самый дорогой игрок современности Килиан Мбаппе из Пари Сен-Жермен и экс-рекордсмен по трансфертной стоимости Поль Погба из Манчестер Юнайтед.

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Всего в ТОП-5 чемпионатах Европы контракты истекают у 539 игроков! Суммарная стоимость первой десятки составляет 563 млн евро – можно собрать добротную команду.

Игрок Возраст Клуб Цена, млн Килиан Мбаппе 23 ПСЖ 160 Поль Погба 28 МЮ 55 Франк Кесси 25 Милан 55 Пауло Дибала 28 Ювентус 50 Усман Дембеле 24 Барселона 50 Лоренцо Инсинье 30 Наполи 48 Марсело Брозович 29 Интер 40 Антонио Рюдигер 28 Челси 35 Никлас Сюле 26 Бавария 35 Андреа Белотти 28 Торино 35 Суммарная стоимость 563

Январь станет решающим месяцем для клубов. Они попытаются либо уговорить игроков подписать новые соглашения, либо продать, чтобы отбить хоть какие-то деньги.

Больше всего фанатов футбола интересует судьба Мбаппе. По слухам, чемпион мира после прихода Лионеля Месси в ПСЖ решил покинуть французскую команду. Главный претендент на игрока – Реал. Кстати, накануне Мбаппе подарили торт выше игрока.

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Килиан Мбаппе / Фото: Getty Images

Но испанский гранд примет решение об игроке после очных матчей с ПСЖ в плей-офф Лиги чемпионов, сообщает dailymail.co.uk.

В 2016 году МЮ заплатил за Погба рекордные на то время 105 млн евро. "Красные дьяволы" предложили игроку продлить контракт, но он ответил отказом, а новое предложение пока не получил.

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