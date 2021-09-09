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Літак збірної Німеччини здійснив аварійну посадку. Реакція була дивовижною: "Тоді ще одну каву"

Любомир Луканюк
9 вересня, 12:09
Над Шотландією командир екіпажу подав на землю сигнал – 7700. Це означає, що на борту сталася аварійна ситуація

Німці після Ісландії зробили вимушену зупинку

Вчора збірна Німеччини в Рейк'явіку зіграла відбірковий матч ЧС-2022 проти Ісландії. Німці впевнено виграли – 4:0.

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Після гри команда вилетіла додому, але не долетіла. Літак здійснив аварійну посадку в Единбурзі.

За інформацією джерела, над шотландським містом Арброт з борта був поданий сигнал – 7700. Це означає, що на борту сталася аварійна ситуація. Літак здійснив екстрену посадку в Шотландії.

"Всі в порядку і терпляче чекають, поки співробітники спокійно і професійно займуться своїми справами. Тоді ще одну кави!", – з'явився запис в Twitter національної команди.

Пізніше стало відомо, що за командою вилетів інший літак.

Після шести турів збірна Німеччини займає перше місце в своїй групі.

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