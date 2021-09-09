Самолет сборной Германии совершил аварийную посадку. Реакция была изумительной: "Тогда еще один кофе"

Немцы после Исландии сделали вынужденную остановку

Вчера сборная Германии в Рейкьявике сыграла отборочный матч ЧМ-2022 против Исландии. Немцы уверенно выиграли – 4:0.

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После игры команда вылетела домой, но не долетела. Самолет совершил аварийную посадку в Эдинбурге.

По информации источника, над шотландским городом Арброт с борта был подан сигнал – 7700. Это означает, что на борту произошла аварийная ситуация. Самолет совершил экстренную посадку в Шотландии.

"Все в порядке и терпеливо ждут, пока сотрудники спокойно и профессионально займутся своими делами. Тогда еще один кофе!", – появилась запись в Twitter национальной команды.

Позже стало известно, что за командой вылетел другой самолет.

После шести туров сборная Германии занимает первое место в своей группе.