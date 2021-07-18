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Найбрудніша перемога сезону! Гамільтон відправив конкурента в лікарню і виграв гонку

18 липня, 19:40

Олег Люлька

Уже на першому колі домашнього Гран-прі Великої Британії Льюїс Гамільтон вибив з траси лідера сезону Макса Ферстаппена, а потім, не дивлячись на 10 секунд штрафу, фінішував першим

Гамільтон святкує скандальну перемогу / Фото: Reuters

На автодромі "Сільверстоун" відбулася десята гонка Формули-1 сезону-2021 – Гран-прі Великобританії. Виграв її Льюїс Гамільтон, який на першому ж колі вивів з ладу лідера нинішнього сезону Макса Ферстаппена з команди Ред Булл.

Макс в боротьбі з Льюїсом входив у поворот по зовнішньому радіусу, і в цей момент Мерседес підчепив болід Ред Булл, відправивши того в стіну.

Ферстаппен насилу покинув болід, його відвезли до лікарні. Тим часом Гамілтон отримав 10-секундний штраф, попри це, після відновлення гонки, наздогнав Шарля Леклера, обійшов його і здобув перемогу, яку суперники Льюїса вже назвали брудною.

Гран-прі Великобританії. Сільверстоун

Зійшли

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Завдяки цій брудній перемозі Гамільтон майже впритул наблизився до Ферстаппена в особистому заліку. У британця стало 177 балів, у Макса – 185. До фінішу залишається 12 етапів.

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Джерело: Сегодня|Спорт

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