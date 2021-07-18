Найбрудніша перемога сезону! Гамільтон відправив конкурента в лікарню і виграв гонку

Гамільтон святкує скандальну перемогу / Фото: Reuters
На автодромі "Сільверстоун" відбулася десята гонка Формули-1 сезону-2021 – Гран-прі Великобританії. Виграв її Льюїс Гамільтон, який на першому ж колі вивів з ладу лідера нинішнього сезону Макса Ферстаппена з команди Ред Булл.
Макс в боротьбі з Льюїсом входив у поворот по зовнішньому радіусу, і в цей момент Мерседес підчепив болід Ред Булл, відправивши того в стіну.
Ферстаппен насилу покинув болід, його відвезли до лікарні. Тим часом Гамілтон отримав 10-секундний штраф, попри це, після відновлення гонки, наздогнав Шарля Леклера, обійшов його і здобув перемогу, яку суперники Льюїса вже назвали брудною.
Гран-прі Великобританії. Сільверстоун
- 1. Льюїс Гамільтон (Мерседес) – 52 кола
- 2. Шарль Леклер (Феррарі) +3,871
- 3. Валттері Боттас (Мерседес) +7,254
- 4. Ландо Норріс (Макларен) +28,573
- 5. Даніель Ріккардо (Макларен) +42,624
- 6. Карлос Сайнс (Феррарі) +43,454
- 7. Фернандо Алонсо (Альпін) +1.12,093
- 8. Ланс Стролл (Астон Мартін) +1.14,289
- 9. Естебан Окон (Альпін) +1.16,162
- 10. Юкі Цунода (Альфа Таурі) +1.22,065
- 11. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) +1.25,327
- 12. Джордж Расселл (Вільямс) +1 коло
- 13. Антоніо Джовінаццо (Альфа Ромео) +1 коло
- 14. Ніколас Латіфі (Вільямс) +1 коло
- 15. Кімі Райкконен (Альфа Ромео) +1 коло
- 16. Серхіо Перес (Ред Булл) +1 коло
- 17. Микита Мазепін (Хаас) +1 коло
- 18. Мік Шумахер (Хаас) +1 коло
Зійшли
- Себастьян Феттель (Астон Мартін)
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
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Завдяки цій брудній перемозі Гамільтон майже впритул наблизився до Ферстаппена в особистому заліку. У британця стало 177 балів, у Макса – 185. До фінішу залишається 12 етапів.