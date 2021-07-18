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Самая грязная победа сезона! Хэмилтон отправил конкурента в больницу и выиграл гонку

18 июля, 19:40

Олег Люлька

Уже на первом круге домашнего Гран-при Великобритании Льюис Хэмилтон выбил с трассы лидера сезона Макса Ферстаппена, а затем, несмотря на 10 секунд штрафа, финишировал первым

Хэмилтон празднует скандальную победу / Фото: Reuters

На автодроме "Сильверстоун" состоялась десятая гонка Формулы-1 сезона-2021 – Гран-при Великобритании. Выиграл ее Льюис Хэмилтон, который на первом же круге вывел из строя лидера нынешнего сезона Макса Ферстаппена из команды Ред Булл.

Макс в борьбе с Льюисом входил в поворот по внешнему радиусу, и в этот момент Мерседес поддел болид Ред Булл, отправив того в стену.

Ферстаппен с трудом покинул болид, его увезли в больницу. Тем временем Хэмилтон получил 10-секундный штраф, что, впрочем, не помешало ему, после возобновления гонки догнать Шарля Леклера, обойти его и добыть победу, которую соперники Льюиса уже назвали грязной.

Гран-при Великобритании. Сильверстоун

Сошли

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Благодаря этой грязной победе Хэмилтон почти вплотную приблизился к Ферстаппену в личном зачете. У британца стало 177 баллов, у Макса – 185. До финиша остается 12 этапов.

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авария Формула-1 Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен

Источник: Сегодня|Спорт

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