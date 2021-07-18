Самая грязная победа сезона! Хэмилтон отправил конкурента в больницу и выиграл гонку

Уже на первом круге домашнего Гран-при Великобритании Льюис Хэмилтон выбил с трассы лидера сезона Макса Ферстаппена, а затем, несмотря на 10 секунд штрафа, финишировал первым

Хэмилтон празднует скандальную победу / Фото: Reuters

На автодроме "Сильверстоун" состоялась десятая гонка Формулы-1 сезона-2021 – Гран-при Великобритании. Выиграл ее Льюис Хэмилтон, который на первом же круге вывел из строя лидера нынешнего сезона Макса Ферстаппена из команды Ред Булл.

Макс в борьбе с Льюисом входил в поворот по внешнему радиусу, и в этот момент Мерседес поддел болид Ред Булл, отправив того в стену.

Ферстаппен с трудом покинул болид, его увезли в больницу. Тем временем Хэмилтон получил 10-секундный штраф, что, впрочем, не помешало ему, после возобновления гонки догнать Шарля Леклера, обойти его и добыть победу, которую соперники Льюиса уже назвали грязной.

Гран-при Великобритании. Сильверстоун

1. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 52 круга

2. Шарль Леклер (Феррари) +3,871

3. Валттери Боттас (Мерседес) +7,254

4. Ландо Норрис (Макларен) +28,573

5. Даниэль Риккардо (Макларен) +42,624

6. Карлос Сайнс (Феррари) +43,454

7. Фернандо Алонсо (Альпин) +1.12,093

8. Ланс Стролл (Астон Мартин) +1.14,289

9. Эстебан Окон (Альпин) +1.16,162

10. Юки Цунода (Альфа Таури) +1.22,065

11. Пьер Гасли (Альфа Таури) +1.25,327

12. Джордж Расселл (Уильямс) +1 круг

13. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) +1 круг

14. Николас Латифи (Уильямс) +1 круг

15. Кими Райкконен (Альфа Ромео) +1 круг

16. Серхио Перес (Ред Булл) +1 круг

17. Никита Мазепин (Хаас) +1 круг

18. Мик Шумахер (Хаас) +1 круг

Сошли

Себастьян Феттель (Астон Мартин)

Макс Ферстаппен (Ред Булл)

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Благодаря этой грязной победе Хэмилтон почти вплотную приблизился к Ферстаппену в личном зачете. У британца стало 177 баллов, у Макса – 185. До финиша остается 12 этапов.