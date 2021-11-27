З Україною у серці. Легендарний гравець попрощався зі збірною

Сергій Стаховський і Андрій Шевченко / Фото: Instagram

Цими днями в Осло збірна України грає матчі Кубка Девіса проти Норвегії. Поки що наша команда поступається – 0:2.

Сьогодні ще три поєдинки, один із яких парний. У ньому заявлено Сергій Стаховський. Для якого це буде останній матч за національну команду.

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"Сьогодні потенційно мій останній матч за збірну України з тенісу. Дивлюся з оптимізмом та впевненістю. Починаючи з 2006 року, я мав честь захищати синьо-жовтий прапор. Провів 77 матчів.

Для мене було, є і завжди буде найвищою нагородою – стояти на корті, коли звучить гімн України! Емоції, які я здобув від перемог, просто фантастичні! Поразки – були безсонними ночами та розчаруванням. Я дуже радий, що цього дня поряд зі мною моя кохана, яка підтримує мене останні 10 років, чекає вдома та виховує трьох наших діток. Дякую, Анфісо Стаховська.

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На жаль, мої батьки так і не змогли прилетіти через карантинні обмеження.

Але я дякую їм найбільше на світі, за те, що вони дали мені шанс займатися тенісом, за їхню любов і турботу, за те, що зробили мене людиною, яка втілила і продовжує втілювати свої мрії.

Дуже вдячний усім уболівальникам, які підтримували та підтримують мене, бо без вас усе це не мало б жодного сенсу.

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Спасибі всім.

З Україною у серці", – написав Стаховський у Facebook.

Сергію Стаховському 35 років. За свою кар'єру він виграв чотири турніри АТР і заробив понад 5,5 млн. доларів призових.