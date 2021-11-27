С Украиной в сердце. Легендарный игрок попрощался со сборной

Сергей Стаховский и Андрей Шевченко / Фото: Instagram

В эти дни в Осло сборная Украины играет матчи Кубка Дэвиса против Норвегии. Пока что наша команда уступает – 0:2.

Сегодня еще три поединка, один из которых парный. В нем заявлен Сергей Стаховский. Для которого это будет последний матч за национальную команду.

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"Сегодня потенциально мой последний матч за сборную Украины по теннису. Смотрю с оптимизмом и уверенностью. Начиная с 2006 года, я имел честь защищать сине-желтый флаг. Провел 77 матчей.

Для меня было, есть и всегда будет высшей наградой – стоять на корте, когда звучит гимн Украины! Эмоции, которые я получил от побед, просто фантастические! Поражения – были бессонными ночами и разочарованием. Я очень рад, что в этот день рядом со мной моя любимая, которая поддерживает меня последние 10 лет, ждет дома и воспитывает троих наших деток. Спасибо, Анфиса Стаховская.

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К сожалению, мои родители так и не смогли прилететь из-за карантинных ограничений.

Но я благодарю их больше всего на свете, за то, что они дали мне шанс заниматься теннисом, за их любовь и заботу, за то что сделали меня человеком, который воплотил и продолжает воплощать свои мечты.

Очень благодарен всем болельщикам, которые поддерживали и поддерживают меня, потому что без вас все это не имело б никакого смысла.

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Спасибо всем.

С Украиной в сердце", – написал Стаховский в Facebook.

Сергею Стаховскому 35 лет. За свою карьеру он выиграл четыре турнира АТР и заработал более 5,5 млн долларов призовых.