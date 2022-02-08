8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

З траси телефонували в МОК! Як Україна билася за свою спортсменку

Любомир Луканюк
8 лютого, 09:32
Шеф місії НОК України на Олімпіаді в Пекіні Ганна Сорокіна розповіла, як вдалося повернути Аннумарі Данчу у стартовий протокол

Сорокіна допомогла Данчі вирішити проблему / Фото: НОК України

Ми вже розповідали, як організатори Олімпійських ігор довели до сліз українську сноубордистку Аннумарі Данчу.

Нашу спортсменку зняли зі змагань буквально за п'ять хвилин до старту. Мовляв, має позитивний тест на коронавірус.

Реклама

Данча і справді перехворіла на COVID-19 у Китаї, але отримала дозвіл брати участь у змаганнях.

У цій ситуації на допомогу прийшла шеф нашої місії в Пекіні-2022 Ганна Сорокіна.

Реклама

"Незрозуміло, чому організатори мали стару інформацію щодо Данчі. Адже вона вже отримала офіційний дозвіл брати участь у змаганнях.

Добре, що Аннамарі мала із собою телефон. Ми були на зв'язку, також спілкувалися з представниками МОК. І змогли успішно вирішити цю проблему.

Я дуже рада, що Аннамарі взяла участь в Олімпійських іграх. Це ікона сноубордингу в Україні. Прекрасний приклад дітям", – розповіла Сорокіна.

Читайте більше ексклюзивних олімпійських новин у розділі "Ми у Пекіні".