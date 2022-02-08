З траси телефонували в МОК! Як Україна билася за свою спортсменку

Ми вже розповідали, як організатори Олімпійських ігор довели до сліз українську сноубордистку Аннумарі Данчу.

Нашу спортсменку зняли зі змагань буквально за п'ять хвилин до старту. Мовляв, має позитивний тест на коронавірус.

Данча і справді перехворіла на COVID-19 у Китаї, але отримала дозвіл брати участь у змаганнях.

У цій ситуації на допомогу прийшла шеф нашої місії в Пекіні-2022 Ганна Сорокіна.

"Незрозуміло, чому організатори мали стару інформацію щодо Данчі. Адже вона вже отримала офіційний дозвіл брати участь у змаганнях.

Добре, що Аннамарі мала із собою телефон. Ми були на зв'язку, також спілкувалися з представниками МОК. І змогли успішно вирішити цю проблему.

Я дуже рада, що Аннамарі взяла участь в Олімпійських іграх. Це ікона сноубордингу в Україні. Прекрасний приклад дітям", – розповіла Сорокіна.