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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

С трассы звонили в МОК! Как Украина билась за свою спортсменку

Любомир Луканюк
8 февраля, 09:32
Шеф миссии НОК Украины на Олимпиаде в Пекине Анна Сорокина рассказал, как удалось вернуть Аннумари Данчу в стартовый протокол

Сорокина помогла Данче решить проблему / Фото: НОК Украины

Мы уже рассказывали, как организаторы Олимпийских игр довели до слез украинскую сноубордистку Аннумари Данчу.

Нашу спортсменку сняли с соревнований буквально за пять минут до старта. Мол, у нее позитивный тест на коронавирус.

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Данча и правда переболела COVID-19 в Китае, но получила разрешение участвовать в соревнованиях.

В этой ситуации на выручку пришла шеф нашей миссии в Пекине-2022 Анна Сорокина.

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"Непонятно, почему у организаторов была старая информация по Данче. Ведь она уже получила официальное разрешение участвовать в соревнованиях.

Хорошо, что у Аннымари был с собой телефон. Мы были постоянно на связи, также общались с представителями МОК. И смогли успешно решить эту проблему.

Я очень рада, что Аннамари приняла участие в Олимпийских играх. Это икона сноубординга в Украине. Прекрасный пример детям", – рассказала Сорокина.

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